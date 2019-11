Andreea Mantea s-a supărat pe concurenții de la Puterea Dragostei pentru comportamentul din ultima săptămână. Fetele au mers în vizită la băieți și au făcut gălăgie. Cei de la hotelul la care sunt cazați băieții au trimis o reclamație în care spuneau că băieții au un comportament inadecvat și fac foarte multă gălăgie.

În plus, băieții au scris mai multe mesaje pe ușile și tablourile din hotel.

„Având în vedere comportamentul vostru, nu avbeți dreptul, nu meriați să știți cine este favorit și cine nu. Veți afla mâine în Gală și tot atunci veți afla consecințele acțiunilor voastre. Este cineva care nu a greșit în această săptămână?”, a spus Andreea Mantea.

Ce s-a întâmplat la hotelul unde sunt cazați băieții de la Puterea Dragostei

„Da, am fost la băieți la hotel în seara în care au pecat Andra și Bogdan. Andra mi-a zis să mă duc cu ea. Eu știam că o să am probleme. L-am ajutat la bagaje.

Am stat și am râmas până la 4, apoi am sunat un taxi și ne-am dus la hotel, unde am ajutat-o și pe Andra să facă bagajul, că dimineață pleca”, a povestit Deea.

Jador a contrazis-o pe Deea și a povestit că Deea și Ricardo au dormit împreună. „Minte, minte. Ea a dormit acolo, la noi. Ea l-a alungat, Ricardo a insistat să rămână, ea l-a alungat, el a insistat să rămână și până la urmă a rămas și au dormit împreună”, a povestit Jador.

„Duceți-vă la film, duceți-vă la hotel, faceți copii! Că de asta ați venit aici! Ați venit să vă cunoașteți aici și să trăiți această experiență!”, a spus Andreea Mantea, enervată de faptul că unii din concurenții de la Puterea Dragostei au încălcat din noi regulamentul.

Jador a spus însă că e normal ca fetele și băieții să trăiască momente și departe de camerele de filmat. „Dragostea implică și asta”, a spus el.