Cine sunt Ionuț Rusu și George Tănase de la America Express 2024. Cei doi fac echipă în sezonul 6 al emisiunii

Cine sunt Ionuț Rusu și George Tănase de la America Express 2024. Cei doi concurenți sunt prieteni de câțiva ani și au acceptat provocarea de a pleca în călătoria vieții lor.

Ionuț Rusu și George Tănase formează ultima echipă care va participa la America Express 2024. Cei doi fac stand-up comedy de foarte mulți ani și au participat și la alte emisiuni TV.

Ionuț Rusu și George Tănase au devenit prieteni, datorită pasiunii lor pentru actorie și comedie. Vor porni împreună în cursa noului sezon al emisiunii, iar prietenia lor poate fi pusă la încercare în situații neașteptate.

„ Iau parte la această experiență cu gândul că îmi va schimba perspectiva asupra modului de trai în general și sper că voi aprecia mai mult doza de confort pe care o avem acasă.

Am o duzină de așteptări de la călătoria noastră, însă dacă mă întorc de acolo cu abilitatea de a îndrăzni să cer atunci când am nevoie de ceva, mă consider cel mai câștigat om.

În ce privește dinamica mea cu George, avem o relație mult prea armonioasă, iar această emisiune este o ocazie unica de a ne certa și noi măcar o dată. Strategia noastră imbatabilă este ca el să își facă griji pentru misiuni, iar eu să îi țin pe oameni de vorbă, astfel încât el să se poată îngrijora liniștit.

Sperăm ca fiecare să preia câte puțin din caracteristicile celuilalt: eu să învăț de la el să mă stresez, iar el de la mine să fie inert. Astfel, echilibrăm balanța. Suntem convinși că, indiferent de parcursul nostru, vom evolua enorm pe toate planurile și că vom învăța într-o luna și ceva cât nu am învățat în ani de zile. ”, a spus Ionuț Rusu.

„America Express este de departe cel mai spectaculos show pe care l-am văzut vreodată și spun asta pentru că nu mi s-a mai întâmplat din copilarie sa fiu atât de captivat și sa vorbesc cu televizorul.

Aveam momente când strigam la concurenți de pe canapea: vezi ca e in spatele tau, ai trecut pe lângă ea. Primul gând al meu când am acceptat aceasta provocare a fost: va fi aventura vietii mele, voi descoperi o alta latura a mea. Al 2 lea gând a fost: in sfârșit pot fugi justificat de responsabilități.”, a declarat George Tănase.

Cine sunt Ionuț Rusu și George Tănase de la America Express 2024. Cei doi fac echipă în sezonul 6 al emisiunii [Sursa foto: Instagram]

America Express 2024- Drumul Aurului

America Express 2023 a ajuns la sezonul 6. Aventura va continua tot în America Latină și se numește Drumul Aurului. Concurnții vor parcurge un traseu lung și plin de surprize, care traversează Columbia, Ecuador și Argentina.

9 echipe au acceptat provocarea de a pleca la drum, în cursa spre marele premiu al emisiunii, în valoare de 30 de mii de euro. Este vorba despre: Alexia Eram și fratele ei, Aris, George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul său, Cătălin,

Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene și Sonia Simionov, Sânziana Negru și Laura Giurcanu, precum și actrița Ada Galeș și mama ei, Antoneta Galeș.

Prezentatoarea emisiunii America Express 2024 va fi tot Irina Fodor. Aceasta va pregăti numeroase provocări și misiuni aproape imposibile pentru concurenți și îi va îndruma pe parcursul traseului.

Și de această dată, Irina îl va avea alături pe Marius Damian, celebrul actor care face parte din emisiune, încă din primul sezon.

