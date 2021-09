Bobby Păunescu [Sursa foto: Facebook] 10:12, sep 15, 2021 Autor: Elena Popescu

Cine sunt iubitele celebre pe care le-a avut Bobby Păunescu. Printre ele se află și una dintre cele mai frumoase femei din România.

Cine sunt iubitele celebre pe care le-a avut Bobby Păunescu

Bobby Păunescu este un regizor, producător, scenarist și om de afaceri român, în vârstă de 47 de ani. Bobby Păunescu a avut numeroase relații amoroase cu femei celebre și frumoase, printre care, actrița Monica Bârlădeanu și modelul Alice Peneacă, cea din urmă i-a fost soție în perioada 2015-2018.

În prezent, Bobby Păunescu se află într-o relație cu frumoasa mezzosoprană Andreea Ilie, potrivit cancan.ro.

Bobby Păunescu și Monica Bârlădeanu

Bobby Păunescu a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu actrița Monica Bârlădeanu, care a durat 11 ani. Atunci când relația lor s-a încheiat, cei doi au rămas prieteni.

”E foarte greu de răspuns de ce s-a terminat relația cu Monica Bârlădeanu, pentru că nu avem un motiv clar. Așa a fost să fie. Mi-e greu să dau definiții, pentru că, așa cum spuneam, partea sentimentală e singura parte din viață mea în care încerc să nu am reguli, să nu dau definiții.

Și dacă mă tem că femeile mă plac pentru bani, ce pot să fac?! Interesul e din ambele părți.

Orice relație e bazată pe un interes. Acum, că e vorba de bani, de frumusețe, de dragoste, de faimă, orice”, a declarat Bobby Păunescu, după despărțirea de frumoasa actriță, potrivit agentiadepresamoindena.com

Bobby Păunescu și Monica Bârlădeanu și-au anunțat despărțirea printr-o postare făcută pe rețelele de socializare.

”Dragi prieteni, deși suntem absolut hotărâți să lucrăm în continuare împreună așa cum am făcut-o și până acum, prietenii voștri, Monica și Bobby, nu mai formează, din păcate, un cuplu.

Ne-am bucura mult dacă ați trata acest moment cu aceeași sensibilitate și discreție cu care o face James, ființă care înțelege cel mai din adânc indestructibila noastră comuniune interioară”, au scris cei doi într-un mesaj similar pe rețelele de socializare.

Monica Bârlădeanu a explicat ulterior de ce a ales rețeaua de socializare pentru a transmite vestea despărțirii de Bobby Păunescu: ”Facebookul a devenit astăzi cel mai simplu și eficient mijloc de comunicare. Avem mulți prieteni care țin la noi și am considerat că un post pe Facebook e cel mai direct mod de a anunța o veste. Ulterior am scos postul pentru că am sesizat amândoi că într-o singură zi și-a atins scopul”, a declarat actrița.

Bobby Păunescu și Alice Peneacă

Bobby Păunescu a fost căsătorit cu superba Alice Peneacă, în perioada 2015-2018. Fosta soție a lui Bobby Păunescu este un model de succes, care a devenit imaginea internațională a brand-ului Guess.

”Iubesc foarte multe lucruri, cum ar fi viaţa. A fost de comun acord despărţirea de Bobby şi nu am avea de ce să aruncăm cu noroi unul în celalalt. Sunt alţi factori care distrug o relaţie, nu distanţa. Pentru mine a fost o experienţă, dar din păcate nu s-a finalizat cum am fi dorit.

Sunt foarte iertătoare de fel. Cât despre ce s-a tot vorbit, vă asigur că nu este nimic. Trăiesc momentul în general, dar în acelaşi timp sunt responsabilă şi conştientă. Momentan mă focusez pe carieră şi atât”, a spus Alice, după despărțire.