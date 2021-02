Cine sunt jurații de la Românii au Talent 2021. Vezi cine l-a înlocuit pe Mihai Petre în sezonul 11

In articol:

Cine sunt jurații de la

Cine sunt jurații de la Românii au Talent 2021

Românii au Talent 2021. Vezi cine l-a înlocuit pe Mihai Petre în sezonul 11. Românii au Talent este o emisiune de televiziune care a debutat în România în februarie 2011.Proiectul este o franciză Got Talent, program de televiziune de tip concurs reality television. Românii au Talent îi are ca gazde pe Smiley și Pavel Bartoș.

Cel de-al 11-lea sezon al emisiunii „Românii au talent” va reveni pe micile ecrane, astăzi, 5 februarie, de la ora 20:30. Concurenții vor trece prin proba de audiții, încercând să își depășească limitele și să le arate juraților că merită să primească DA.

Juriul format din Florin Dumitrescu, Andra, Alexandra Dinu și Andi Moisescu, le va oferi DA, acelor concurenți care îi conving că își merită locul în etapa următoare.

Florin Călinescu- jurat Românii au Talent

Florin Călinescu este actor român de film,

radio, teatru și voce, realizator de emisiuni de televiziune și jurat al emisiunii de televiziune Românii au Talent din anul 2015.

Juratul de la Românii au Talent și-a încercat norocul și în politică și a candidat în 2008 pentru un loc de senator în colegiul nr. 4 din Argeș, dar nu a fost ales, între anii 2000 și 2014 a fost director al Teatrului Mic Deține un restaurant și mai multe firme.

Actorul a fost căsătorit timp de 27 de ani cu actrița Ana-Maria Călinescu, până la

moartea acesteia. Cei doi au avut împreună doi fii, Luca și Petru.

Andra- jurat Românii au Talent

Alexandra Irina Măruță cunoscută mai bine sub numele de scenă Andra, este o vedetă de televiziune și cântăreață română de muzică pop, și R&B.

Primul său disc single, Andra îl lansează în anul 2001, la doar 14 ani, menținându-se pe primele locuri de la debut până în prezent, în cadrul Romanian Top 100.

Andra este jurat al emisiunii Românii au Talent încă de la începuturile show-ului. Juriul din primul sezon era format din Andra, Andi Moisescu și Mihai Petre.

Alexandra Dinu- noul jurat Românii au Talent

Frumoasa actriță, Alexandra Dinu, l-a înlocuit pe celebrul coregraf, Mihai Petre, în sezonul 11 de la Românii au Talent.

Alexandra Dinu este o actriță și prezentatoare de televiziune românească care a apărut și în filme din Italia și America.

”Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit. Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul! Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba!”, a declarat Alexandra Dinu, după ce a anunțat că va fi jurat la Românii au Talent.

Andi Moisescu- jurat Românii au Talent

Andi Moisescu este un jurnalist din România, realizator și prezentator TV. Jurnalistul este absolvent al Facultății de Matematică și Informatică a Universității din București. Acesta este căsătorit cu Olivia Steer și au doi copii, Luca și David.

Andi Moisescu este jurat al emisiunii Românii au Talent încă din primul sezon.

“Am mizat pentru acest nou sezon pe aceeași inepuizabilă putere de surprindere a românilor, atunci când e vorba să-și pună în joc talentul. Ne-am pregătit în mod deosebit în acest sens, am adus reguli noi și am împrospătat masa juriului”, a spus Andi.

Smiley și Pavel Bartoș- prezentatori la Românii au Talent

Smiley și Pavel Bartoș sunt gazdele emisiunii Românii au Talent, încă din primul sezon al emisiunii. Pavel Bartoș este actor de profesie, iar colegul său, Smiley, un cântăreț renumit.

Pavel Bartoș a mărturisit că îi era dor să revină în emisiune și ne garantează că Românii au Talent va avea niște numere extraordinare

”Mi-era dor de emisiune, mi-era dor de reîntâlnirea cu oamenii faini din echipă și de cei care ne urmăresc. Vom vedea oameni simpli care vor veni să-și îndeplinească visul. Vom vedea niște numere extraordinare. Celor de acasă le confirm un lucru: Va fi așa cum vor ei să fie acest show”, a spus Pavel Bartoș.

Smiley este nerăbdător să înceapă show-ul. Artistul a declarat că pe scena Românii au Talent vor avea loc momente unice.

”Talentele care vin pe scenă sunt #unusiunu. După 11 sezoane suntem în măsură să spunem când este un sezon senzațional... iar acesta este! Încă sunt foarte multe momente care ne-au uluit și este o promisiune că veți vedea mai mult talent, mai multă unicitate pe scenă”, a declarat Smiley.