Cine sunt Katy și Ionuț de la Insula iubirii 2022? Cei doi formează un cuplu de șase ani

Cine sunt Katy și Ionuț de la Insula iubirii 2022? Cei doi formează un cuplu de mai bine de șase ani și au venit în emisiune ca să îți testeze relația.

Katy pe numele său, Catrinela Cursaru, și Ionuț Bârlădeanu au venit la Insula iubirii 2022 ca să își testeze relația. Cei doi formează un cuplu de mai bine se șase ani și sunt de profesie, barmani.

Katy de la Insula iubirii, sezonul 6, are 32 de ani, în timp ce iubitul său, Ionuț, are 45 de ani. Bărbatul a fost căsătorit în trecut.

”Mă numesc Kay, am 32 de ani, am o relație de 6 ani cu domnul de aici. Eu m-am întrebat mereu de ce m-am îndrăgostit de el, a fost însurat, e bătrân. Ce ai văzut la el? ”, a spus concurenta de la Insula iubirii.

Katy și Ionuț de la Insula iubirii 2022 lucrează în același bar și petrec foarte mult timp împreună.

De asemenea, relația lor a început după ce s-au cunoscut într-un bar.

„Eu sunt Bârlădeanu Ionuț și sunt din Brașov. Am 45 de ani și sunt barman. Eu am fost însurat și a fost cea mai lungă relație. Suntem ok, pe aceeași lungime de undă, sunt statornic. Suntem într-o relație foarte deschisă”, a spus Ionuț Bârlădeanu.

Katy și Ionuț de la Insula iubirii 2022 [Sursa foto: Instagram]

Unde s-a filmat Insula iubirii, sezonul 6

Insula Iubirii, sezonul 6, s-a filmat pe o insulă de vis din Thailanda numită Coconut Island. Show-ul tentației este unul dintre cele mai iubite și urmărite emisiuni de divertisment din România. Acesta a reușit să obțină audiențe uriașe în fiecare an. Acum, după mai bine de doi de așteptare, Insula Iubirii a revenit cu un nou sezon plin de surprize și de ispite provocatoare.

Coconut Island reprezintă locația exotică perfectă, unde tinerii își pot testa relațiile și pot petrece clipe de neuitat. La începutul filmărilor pentru noul sezon însuși prezentatorul show-ului, Radu Vâlcan, a oferit declarații despre Coconut Island.

„Sunt foarte bucuros să vă anunț că am început deja filmările pentru cel mai nou sezon Insula Iubirii, într-o locație de vis, în Coconut Island, o insulă cu totul specială, de lângă Phuket. Până acum, toate sezoanele ne-au surprins diferit și vă asigur că nici de această dată nu vor exista excepții. Insula Iubirii e pregătită să îi pună din nou pe concurenți față în față cu alegerile care le vor schimba viețile.”, a transmis soțul Adelei Popescu.