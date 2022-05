In articol:

Cine sunt Lavinia și Reymond de la Insula iubirii 2022? Cei doi formează un cuplu de mai bine de patru ani și au venit în emisiune ca să îți testeze relația.

Lavinia Pop, 27 de ani, și Szabolcs Nagy, 26 de ani, formează un cuplu de mai bine de patru ani și locuiesc în Irlanda. Cei doi îndrăgostiți au venit la Insula iubirii 2022, ca să îți testeze relația.

”Mă numesc Szabolcs Nagy Reimond, am 26 ani și lucrez în construcții. Ne-am cunoscut într-un pub. Ea venise de la lucru și eu eram acolo cu niște colegi de la muncă. Ea fiind o prietenă foarte bună a unei fete cu care am lucrat eu.

La noi primul an a fost de probă, fiindcă ea a călcat strâmb și eu am iertat-o și am continuat pe drumul ăsta. După care ne-am mai despărțit de trei ori. Nu ne-am plictisit în patru ani deloc. Cred că și de aceea ne potrivim, pentru că nu te plictisești unul lângă celălalt”, a spus Reymond.

De-a-lungul timpului, relația dintre și Nagy, zis și Reymond, a trecut printr-o mulțime de provocări: o cerere în căsătorie atipică, în două etape şi mai multe despărţiri şi împăcări, iar acum va trebui să treacă prin cel mai provocator test la Insula iubirii.

”Eu mă numesc Pop Lavinia, am 27 de ani, locuim în Irlanda de un an de zile. Acolo am lucrat la un restaurant, mi-am dat demisia recent.

M-am blocat așa un pic văzându-l pe el. Nu mi se întâmplă des. Nu sunt genul de fată care să se blocheze în fața băieților. Era altceva față de ce văzusem până atunci. După am început să vorbim pe Facebook și am ieșit la date-uri. La primul date am mers la cinema”, a povestit Lavinia.

Lavinia și Reymond, despre participarea lor la Insula iubirii, sezonul 6

Reymond de la Insula iubirii, sezonul 6, vrea să își testeze iubita în cadrul emisiunii. Totodată, concurentul de la Insula iubirii 2022 nu se teme că ar putea fi ispitit, pentru că spune el, ispitele pot fi la orice pas și în viața de zi cu zi.

”Relația noastră este presărată cu de toate, iubire, pasiune, nebunie. Ne iubim, de asta ne-am întors tot timpul unul la celălalt. Am venit la Insula iubirii ca să ne testăm relația și ca să văd cum se comportă ea, cum se desfășoară în preajma altor oameni. Nu mă refer neapărat la bărbați, ci în alte circumstanțe, fără mine.

Tentația e zi de zi, nu trebuie să vin la o emisiune ca să fiu tentat de cineva. Asta mi se întâmplă zilnic prin mesaje sau apropouri de la alte persoane. Ea este oricum o tipă mai geloasă. Și eu sunt gelos, dar nu ca ea. Însă prin faptul ăsta îmi și dovedește că mă iubește. De multe ori este geloasă pe nimic”, a mai povestit Reymond.

Lavinia Pop a povestit la Insula iubirii 2022 că are un băiețel de 10 ani, însă iubitul său a acceptat-o cu tot cu copil. Concurenta de la Insula iubirii, sezonul 6, a mărturisit că a venit în emisiune ca să își testeze relația.

”La începutul relației nu aveam încredere în el și aveam impresia că el nu o să stea cu mine. Eu am și un băiețel care o să facă 10 ani în aprilie. Mă gândeam că el e mai mic decât mine cu un an, părea genul ăla de golănaș, cumva îmi plăcea, dar pe termen lung mă gândeam ce o să fie.

Noi suntem la Insula iubirii pentru că vrem să ne testăm relația, adică înainte de distracție și orice o să fie aici, motivul principal e să ne testăm relația. Cel puțin pentru mine. Nu știu ce o să fac cu gelozia pe Insula iubirii, dar vedem ce o să se întâmple. Dacă vin lucruri din partea altor femei, e o chestie, dar dacă vin lucruri din partea lui, e deja o problemă sau dacă îl văd că aleargă după vreuna pe acolo, la revedere”, a mai spus Lavinia.