Cine sunt membrii echipei Visuri la Cheie 2021. Noul sezon este plin de surprize

In articol:

Alte zeci de vieți au fost schimbate prin intermediul emisiunii Visuri la Cheie, în noul sezon. Echipa experților a suferit schimbări, însă noii membri sunt la fel de dedicați.

Când începe noul sezon Visuri la Cheie 2021

Dragoș Bucur anunța cu puțin timp în urmă că echipa Visuri la Cheie este pregătită de noi provocări. „Sunt bucuros că avem parte de un nou sezon Visuri la cheie şi suntem pregătiţi să cunoaştem noi familii care merită să devină modele de curaj şi bunătate pentru România. Lumea se schimbă sub ochii nostri, dar Visuri la cheie merge mai departe”, a spus Dragoș Bucur.

Citeste si: Cine este Alex Gavrilescu, noul arhitect din emisiunea "Visuri la cheie"

Premiera noului sezon Visuri la Cheie 2021 are premiera miercuri, 15 septembrie, de la ora 20:30, la Pro TV. Mai multe schimbări au avut loc în noul sezon, printre care este înlocuirea lui Omid Ghannadi și a lui Valentin Ionașcu cu arhitecții Alex Gavrilescu și Andra Marinescu.

Cine sunt membrii echipei Visuri la Cheie 2021, din sezonul 8

Echipa Visuri la Cheie a schimbat viețile a zeci de oameni. Deși formula experților a suferit modificări de-a lungul timpului, toți membri au fost în aceeași măsură dedicați cazurilor. În prezent, cei care îndeplinesc visuri sunt prezentatorul Dragoş Bucur, slături de Alina Vîlcu, Cristina Joia, Laura Boghiu, Alex Gavrilescu și Andra Marinescu.

Citeste si: Cine este Andra Marinescu, noul arhitect din emisiunea "Visuri la cheie"

Alina Vîlcu este arhitect de peste 13 ani și are multă experință în publicitate. Ea declara pentru publicația totuldespremame.ro că emisiunea Visuri la Cheie i-a oferit posibilitatea de a fi creativă și curajoasă. „ Am învățat la emisiunea Visuri la Cheie că poți face lucruri la care nici nu visai, că poți accesa resurse interioare de care nici nu știai că exista și că lucrul care te împinge înainte este curajul. Curajul de a îndrăzni să te exprimi. Mai întâi, ai nevoie de liniștea care te duce în inima ta, de unde curajul te scoate afară prin idei absolut nebănuite”, spunea Alina Vîlcu.

Citeste si: Loredana Groza divorțează? Ce spune Andrei Boncea despre pozele deocheate pe care le postează artista- bzi.ro

Alina Vîlcu, arhitect

Designerul emisiunii Visuri la Cheie, Cristina Joia, declara pentru libertatea.ro că noua echipă a emisiunii are multe surprize pentru telespectatori. „Ne-am propus să avem un concept și un stil unitare în fiecare casă și asta va fi mai clar explicat și ilustrat prin secvențe, astfel încât cei de acasă să poată beneficia de tot procesul prin care ajungem la acele amenajări”, a spus ea.

Cristina Joia, designerul emisiunii Visuri la Cheie,

Laura Boghiu este expert în amenajări interioare și susține că poveștile prezentate în cadrul emisiunii Visuri la cheie au emoționat-o profund. „Mă bucur foarte mult că fac parte din această echipă. Am întâlnit niște emoții pe care nu mă așteptam să le am. Nu mă așteptam să plâng, am zis că o să reușesc să mă stăpânesc, dar sunt momente când lacrimile îți pleacă necontrolat. Îmi place foarte mult rezultatul final și mai ales că vine rapid. Cine face o casă în două săptămâni, un apartament sau o amenajare de casă, în două săptămâni? Sunt niște lucruri care, chiar dacă ne consumă toată energia pe șantier, recuperăm în totalitate la final, când casa este gata, ca să avem ce să consumăm la următorul proiect”, a spus Laura Boghiu, pentru Protv.ro.

Laura Boghiu, expert în amenajări interioare

Arhitectul Alex Gavrilescu are 17 ani de experiență și de-a lungul timpului a reușit să combine arhitectura și sculptura într-un mod nou, neconvențional. El susține că are o satisfacție uriață atunci când oferă ajutorul celor care au nevoie.

Citeste si: PROGRAM TV Visuri la Cheie 2021. În ce zile se difuzează emisiunea

„Este o bucurie și o emoție minunată că m-am alăturat echipei «Visuri la cheie»! Cred că nu există o răsplată mai mare pe acest Pământ, așa cum este confirmarea că este nevoie de tine să ajuți oamenii din jurul tău, prin ceea ce practici ca om. Consider că mi-am luat toate bagajele necesare de a urca în autocarul «Visuri la cheie» și sunt nerăbdător ca, alături de această echipă minunată, să îmi ofer toate cunoștințele și aptitudinile în schimbul fericirii celor ce au uitat să vadă viața prin ochii bucuriei și care chiar au nevoie de un strop de speranță să meargă mai departe”, a declarat Alex Gavrilescu.

Andra Marinescu este arhitect de peste 15 ani, iar prin pasiunea sa și-a propus să aducă bucurie oamenilor care au nevoie de ea. „Încep această etapă din viața mea de arhitect cu multă emoție și încântare. Mă bucur să mă alătur echipei «Visuri la cheie» și sunt sigură că împreună vom reuși să aducem zâmbete pe chip și liniște în suflet, atât familiilor, cât și celor de acasă. Sunt emoționată și, în același timp, nerăbdătoare să creez împreună cu această echipă minunată, echipa pe care o urmăream de fiecare dată cu sufletul la gură ca telespectator. Este o nouă provocare pentru mine, un mijloc care îmi va permite să aduc în beneficiul familiilor toată imaginația mea și puterea mea de creație”, a spus Andra Marinescu.

De la primul sezon din 2014, nu mai puţin de 77 de locuinţe au fost renovate prin intermediul emisiunii Visuri la Cheie.

SURSE: libertatea.ro , Protv.ro, totuldespremame.ro