Rareș și Mădălina [Sursa foto: Captură KANAL D]

Astăzi, doi noi concurenți au trecut pragul casei Puterea Dragostei. Fetele au fost foarte impresionate de noii băieți, care au venit să-și găsească dragostea în Istanbul. După descalificarea celor doi foști concurenți, Paul și Akebono, în locul lor au venit Rareș și Roberto. Rareș are 20 de ani și este din Bihor. Cu multe emoții, dar constructive, acesta a coborât scările casei fetelor și a făcut cunoștință cu toate. Este zodia săgetător și deja a făcut furori printre concurente. Întrebat de Andrada care sunt fetele preferate și să facă un top trei al acestora, tânărul a avut un răspuns uimitor.

Rareș [Sursa foto: Captură KANAL D]

”Nu am un top trei. Am doar un top1. Mădălina, am venit să te cunosc”, a spus Rareș, cu multe emoții. Rareș a invitat-o pe Mădălina la dans.

Roberto, este un alt tânăr, care a pășit tot în emisiunea de astăzi în casa Puterea Dragostei. Acesta a invitat-o la dans pe Alexandra, însă mai multe detalii legate despre el, puteți afla urmărind a doua parte a emisiunii, de la ora 17, doar pe Kanal D sau online pe kanald.ro

Roberto[Sursa foto: Captură KANAL D]

Marinescu, atacat din toate părțile

Marinescu a fost atacat în emisiunea de astăzi din toate părțile. Concurentul a petrecut mai mult timp în acasa fetelor, fiind luat la rost de toți concurenții din casa Puterea Dragostei, după plecarea lui Akebono și a lui Paul din casă.

Ba mai mult, tot în a doua parte a emisiunii puteți observa o apropiere între Andreea și George. Fetele ies la atac și spun că Andreea și-a dorit încă de la bun început să-l cunoasscă pe George, deși acesta a refuzat-o inițial. De altfel, Mădălina nu vrea să-și recunoască sentimentele pentru George din cauza Monei.