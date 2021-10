Cine sunt noii juraţi de la Românii au Talent 2022? Andra și Andi Moisescu vor avea colegi noi

In articol:

Cine sunt noii juraţi de la Românii au Talent 2022? Sezonul 12 al emisiunii de talente vine cu schimbări la masa juriului. Andra și Andi Moisescu vor avea colegi noi.

Cine sunt noii juraţi de la Românii au Talent 2022?

Românii au Talent, sezonul 12, vine cu o schimbare destul de importantă în ceea ce privește componența juriului. După ce Florin Călinescu a anunțat că nu va mai face parte din juriul de la Românii au Talent, era de așteptat că va apărea un nou jurat, însă se pare că nici Alexandra Dinu nu va mai sta la masa juriului.

Noii jurați de la Românii au Talent, sezonul 12, sunt actorii Mihai Bobonete și Dragoș Bucur, care vor juriza alături de Andra și Andi Moisescu.

Românii au Talent, sezonul 12, va fi difuzat în primăvara lui 2022. Acum, emisiunea se află în faza de filmări și preselecții.

Citeste si: Cine sunt Jurații de la MasterChef România 2021. Vezi când începe noul sezon al show-ului culinar

Românii au Talent 2022 [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: CUTREMUR la Cotroceni! Iohannis PLEACĂ. Are pe masă o ofertă NEBUNĂ. Bagajele au fost deja făcute- bzi.ro

Cine este Mihai Bobonete, noul jurat de la Românii au Talent, sezonul 12

Mihai Bobonete este actor, comediant, dar și prezentator TV. În prezent, actorul apare pe micile ecrane în serialul de comedie Las Fierbinți, dar este și co-prezentator al emisiunii ”Pe bune”.

”Sunt foarte fericit să mă aflu în postura de jurat deoarece este show-ul pe care îl respect cel mai mult și care mi-a plăcut de la lansare. Îmi face plăcere să lucrez cu o echipă pe care, în mare parte, o cunosc și alături de care am lucrat la diferite proiecte. Pe colegii jurați îi cunosc foarte bine, pe fiecare în parte, și simt că ne vom distra foarte tare. Abia aștept să mă distreze și pe mine altcineva pentru că, de obicei, eu fac lumea să râdă. Acum sunt în fața scenei și aștept să văd ce înseamnă să fii român talentat”, a declarat Mihai Bobonete pentru protv.

Cine este Dragoș Bucur, noul jurat de la Românii au Talent, sezonul 12

Dragoș Bucur este un actor cu experiență, care a jucat în numeroase producții românești, dar și prezentator al emisiunii ”Visuri la cheie”.

”Eu cred că românii chiar au talent, suflet mare și un simț al umorului foarte dezvoltat, așa că o emisiunea care să caute și să dovedească aceste lucruri este perfectă! E o bucurie pentru mine să fac parte din echipa Românii au talent și să fiu în juriu alături de Andra, Andi și Bobo”, a declarat Dragoș Bucur pentru sursa citată.

Citeste si: Ce făcea Andi Moisescu înainte să se bucure de o carieră în televiziune? Juratul a făcut dezvăluiri sincere despre cea mai grea perioadă din viața lui: "Am plecat de jos"

Românii au Talent 2022 [Sursa foto: Instagram]

Cine a câștigat Românii au Talent 2021

În urma voturilor acordate de public, Ana Maria Mărgean a devenit învingătoarea sezonului 11 Românii au talent, care și-a adjudecat Marele Premiu în valoare de 120.000 de euro. „Vreau să le mulțumesc telespectatorilor că m-au votat, profesorilor de canto și actorie, prietenilor și mai ales familiei,” a spus emoționată concurenta.

GIM a ocupat locul doi și a câștigat un premiu în valoare de 20.000 de euro, în timp ce trupa Art of Robots, a ocupat locul trei și a plecat acasă cu un premiu de 10.000 de euro.

Cine este Ana Maria Mărgean de la Românii au talent 2021

Ana Maria Mărgean este o fetiţă de 11 ani din Galaţi, care a ajuns în finala de la Românii au Talent 2021, după ce în semifinală a cântat în duet alături de păpuşa ei, Doamna Stela. „A fost cea mai frumoasă experienţă din viaţa mea. Acest concurs a schimbat întreaga mea viaţă. Când a apăsat Andra, butonul, am rămas şocată. Pierdusem şirul, adică nu mai ştiam ce se întâmplă. Eram în al nouălea cer. A fost un miracol. Golden Buzz-ul mi-a schimbat total viaţa. Toată lumea m-a apreciat pe mine şi pe Lizzie. Mă bucur că momentul meu a ajuns la inimile multor persoane care urmăresc această emisiune”, a spus fetiţa în semifinală.

Ana Maria Mărgean şi-a descoperit talentul în urmă cu doi ani şi a început să exerseze pe perioada pandemiei, atunci când nu avea prea multe de făcut. „Arta de a vorbi fără să îți miști buzele am descoperit-o acum doi ani pe YouTube și am început să o practic în perioada carantinei când toată lumea era blocată în casă. Am început cu voci, cu exerciții de dicție și am evoluat. Am început să confecționez păpuși din șosete, iar anul acesta am primit-o pe Lizi. M-am gândit că aici este cel mai potrivit loc să se lanseze”, a spus fetița în preselecţii.