Cine sunt Olya și Valera, semifinaliștii de la Românii au Talent 2023. Ucraineni au fost trimiși în semifinală de Andra

Cine sunt Olya și Valera, semifinaliștii de la Românii au Talent 2023. Andra a apăsat pe butonul auriu și a trimis concurenții în semifinala de la Românii au Talent, sezonul 13.

Olya și Valera sunt doi acrobați din Ucraina, orașul Herson, de 10, respectiv 15 ani, care au venit la Românii au Talent 2023, ca să arate lumii un număr spectaculos de acrobație în aer.

Cei doi concurenți de la Românii au Talent, sezonul 13, au repetat numărul, separat, în orașe diferite, dat fiind că țara lor se află în război de aproape un an.

„Din Kiev până în Lvov am făcut 10 ore. Din Lvov până la granița cu România am făcut 6 ore, iar la vamă am stat încă 6 ore. Am ajuns la București după 3 zile. De când a început războiul e prima dată când apărem pe o scenă.

După ce a început războiul, eu m-am mutat în Kiev, Olya s-a mutat în Lvov, iar antrenorul nostru a plecat în Germania. Tatăl meu este militar, e în Ucraina și apără țara. Este foarte greu, nu ne-am văzut de 8 luni. Nu știm nimic de tata.Și fratele meu este militar, nici de la el nu avem vești.

Dacă aș câștiga aș cumpăra o dronă pentru armată și le-aș da-o militarilor ca să ne apere țara. Vrem foarte mult să ne întoarcem acasă și să ne antrenăm cu antrenorul nostru, să trăim în casele noastre, să dormim în paturile noastre. Să știm că vom fi în siguranță.

Ne este foarte greu, ne antrenăm în orașe diferite, dar de când a început războiul ne-am putut antrena o singură dată la Lvov. După aceea, abia în România am putut repeta numărul nostru”, a povestit Valera la Românii au Talent, sezonul 13.

Andra a apăsat Golden Buzz la Românii au Talent, sezonul 13

S-a lăsat cu ropote de aplauze și multă emoție la Românii au Talent, sezonul 13. Andra a apăsat pe butonul auriu și i-a trimis pe Olya și pe Valera, direct în semifinala concursului.

„Mi s-a strâns carnea pe mine. Doamne, ce moment! Nu știu dacă mai putem să găsim cuvinte după tot ce am văzut. E atât de frumos tot ce s-a întâmplat pe scenă și faptul că sunt aici și pot să mă bucur de talentul vostru”, moment în care Andra a apăsat Golden Buzz-ul.

„Eu în seara asta am văzut un exemplu despre ceea ce noi oamenii mari nu putem să facem. Pentru mine e o necunoscută cum voi niște copii, ați găsit atâta putere încât să ajungeți în seara asta aici la noi să ne arătați și să vedem ceea ce am văzut. Vă spun cu mâna pe inimă că e cel mai spectaculos număr văzut la Românii au Talent!”, a spus Mihai Bobonete.

