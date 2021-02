Cine sunt părinții liderului AUR?! George Simion provine dintr-o familie modestă

feb 1, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

George Simion are 34 de ani și este din Focșani. Politicianul a absolvit Colegiul Gheorghe Lazăr din București, iar mai apoi a urmat cursurile Facultății de Administrație și Afaceri a Universității din București. Ulterior, a finalizat și un masterat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în perioada 2008-2010.

Citeste si: AUR aduce un solist de muzică populară în Parlamentul României! Cine este Nicu Fîciu și cum a ajuns deputat la 3 luni după ce a intrat în politică?

Conform informațiilor idn biografia sa, George Simion este un activist civic și politician ultraconservator și de extremă dreaptă român care militează pentru Unirea României cu Republica Moldova. Acesta este fondator al Platformei Unioniste Acțiunea 2012și al Alianței pentru Centenar.

Citeste si: Sfatul primit de Diana Șoșoacă înainte să meargă la întâlnirea cu Klaus Iohannis ”Te uiți la scaun să nu aibă ceva pe el” Dezvăluiri

Citeste si: Ce a păţit Dan Chișu la câteva ore după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19- bzi.ro

George Simion, liderul AUR, a surprins întreaga țară atunci când a partidul său a fost unul dintre cele mai votate la alegerile parlamentare din 2020.

Cine sunt părinții lui George Simion

Partidul AUR a obținut mai multe voturi decât formațiunile politice de renume, precum: PRO România sau PMP.

Deși mulți l-au cunoscut pe liderul AUR, George Simion, puțini știu din ce familie provine. Foarte mulți politicieni din România provin din familii bogate, de renume sau chiar cu un istoric politic în spate. Ei bine, se pare că nu este și cazul liderului AUR.

George Simion s-a născut la Focșani, într-o familie modestă. Părinții lui sunt niște oameni simpli, fără să fi deținut de-a lungul vieții funcții publice. Aceștia n-au fost implicați nici în afaceri, potrivit b1.ro

Ce mașină conduce George Simion

George Simion este unul dintre cei mai săraci deputați din noul mandat. Liderul AUR, partidul-surpriză al momentului, nu are nici un fel de bun pe numele lui, nu are case, terenuri, nu are bani în bancă, nici împrumuturi, nici măcar datorii.

Simion are, totuși, o mașină pe numele lui, cu care a și fost văzut circulând prin București: un Ford Fiesta fabricat în anul 2006. În acest moment, un astfel de automobil (vechi de 14 ani) se vinde pe site-urile de specialitate cu sume cuprinse între 1.200 și 1.600 euro. (VEZI AICI CONTINUAREA)