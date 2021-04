Cine sunt părinții lui Connect-R. Celebrul cântăreț se trage dintr-o familie modestă

In articol:

Connect-r, pe numele real Ştefan Mihalache, s-a născut într-o familie modestă şi fără prea multe posibilităţi financiare. După ce a devenit unul dintre cei mai apreciați artiști din România, el nu a mai avut probleme legate de bani și mereu și-a ajutat părinți să ducă un trai mai bun.

Cine sunt părinții lui Connect-R

În prezent, Connect-r este în topurile muzicale, are o casă mare și o mașină pe măsură și câștigă mii de euro, însă nu uită niciodată de familia sa. Artistul povestea într-un interviu că se trage dintr-o familie modestă, însă nu i-a fost niciodată rușine cu meseria părinților lui. „Eram o familie mai mult decât modestă, mama muncea la Mase Plastice în Pipera, tata era tinichigiu”, declara cântărețul.

Părinții lui Ștefan Mihalache dețin o tarabă de ziare la care nu au renunțat, deși fiul lor i-a ajutat mereu cu tot ce au avut nevoie. „Mama merge şi acum să vândă la tarabă. Asta îi place ei. Acum tata mi-a cerut să-i caut un cotract într-un restaurant, unde să meargă să cânte”, dezvăluia Connect-r într-o emisiune televizată.

Connect-R, alături de mama lui

Connect-r, încurajat de tatăl său să-și urmeze visul

Mama artistului, Rodica Mihalache, mărturisea cum au fost începuturile fiului său în muzică și spunea că pasiunea pentru această industrie o moștenește de la tatăl său, Relu.

a spus mama lui Connect-R

De altfel, artistul a spus în repetate rânduri că părintele său i-a fost inspirație încă de mic copil. „Declick-ul meu s-a produs în copilărie, când tata venea de la muncă de la ICRAL Colentina. Începea să cânte melodii de la Elvis Presley, de la Aretha Franklin. Avea un chibrit cu care ţinea ritmul în acelaşi timp. Eu eram fascinat. Mama ne certa tot timpul.

„Gata, e târziu, lasă-l să se culce. Mâine se duce la şcoală”. Tata spunea „Lasă băiatul să mă asculte„. Ţin minte că în fiecare dimineaţă când pleca tata la muncă îmi luam o cariocă, îmi făceam perciunii ca ai lui, freza ca a lui, stăteam în oglindă şi îl imitam pe el. Tata a fost idolul meu ca artist. El voia să mă facă tinichigiu auto. Îmi spunea că trebuie să am o meserie. Mama mi-a dat bani pentru primele sesiuni de înregistrări, fără să ştie tata", a spus Connect-R.

Connect-R, alături de tatăl său

Pentru a-şi câştiga existenţa, Connect-R a vândut ziare, până o întâmplare avea să-i schimbe destinul. „Momentul meu decisiv a fost când am aruncat 100 de ziare. În intersecţie a trecut o maşină în care nişte tineri ascultau Connect-R. Am zis, gata, nu mai vând ziare. Le-am aruncat într-un canal şi mi-am spus că de mâine o să fac numai ceea ce-mi place.

Făceam muzică, dar nu reuşeam să trăiesc din muzică. Prin 1999, un post de radio mi-a luat piesa din studio şi a difuzat-o. Eram în autobuzul 300, mă duceam spre casă, când am auzit piesa mea în el. Îmi spuneam în gând „Asta-i piesa mea? E pianul meu de pe piesă?”. Nu am coborât unde trebuia, am mai mers câteva staţii. Îmi venea să strig în autobuz „asta-i piesa mea, eu cânt”, a povestit artistul.