Cine sunt Ramadhani Brothers de la Românii au Talent 2023. Numărul lor întrece orice alt număr de echilibristică de la Românii au Talent.

Cei doi concurenți de la Românii au Talent 2023 s-au întâlnit în anul 2019, când unul din ei căuta un partener potrivit pentru acrobații. Aceștia sunt profesori de acrobație în Tanzania și au peste 100 de elevi.

Fadhili Ramadhani și Ibrahim Jobu Moemise au 26, respectiv 36 de ani, iar în preselecții la Românii au Talent, sezonul 13, au prezentat un număr spectaculos de acrobație și echilibristică.

„Sunt Fadhili Ramadhani, iar ele este Ibrahim Jobu Moemise, iar împreună suntem „Frații Ramadhani”. Suntem din Tanzania, din estul Africii, orașul Dar es Salaam, ținutul Muntelui Kilimajaro.

M-am născut la sat și îmi aduc aminte când eram copil că vedeam multe animale, multe maimuțe. Aceste animale sunt foarte aproape de zona noastră, dar dacă te îndepărtezi poți vedea animale și mai mari, mai periculoase. Sunt mulți lei, elefanți, ronoceri. Animale frumoase.

Suntem acrobați, așadar azi vom face un număr de acrobație la Românii au Talent. Momentul nostru nu este ușor. De asemenea, este periculos”, a spus unul din cei doi concurenți.

Ramadhani Brothers de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: Captură TV]

Ramadhani Brothers, patru de „DA” la Românii au Talent, sezonul 13

Ramadhani Brothers au primit patru de „DA” la Românii au Talent 2023 și astfel s-au calificat în etapa următoare a concursului de talente.

„La un moment dat am uitat că tu ești în capul lui cu capul în jos. Am avut sentimentul că e un singur om. Au fost niște oameni care au descoperit niște reguli ale fizicii, niște...nu mai contează. Este ceva de domeniul incredibilului ce am văzut. Nu cred că are precedent și nici egal”, a spus Andi Moisescu.

„Norocul meu este că sunt pe acest scaun de la primul sezon și vă garantez că am ajuns în sezonul 13 și eu nu am văzut așa ceva. Mi se pare că sunteți singurii care oferă genul ăsta de spectacol, de emoție, de frică...ne-ați trecut prin toate stările. Mi se pare extraordinar, jos pălăria!”, a spus Andra.

„Pare că nu sunteți de pe planeta asta. Noi doar putem să vă aplaudăm încă o dată! Bravo! Este ceva ce nu am văzut niciodată, nici pe internet, nicăieri. Își stă mintea în loc”, a spus Mihai Bobonete.

