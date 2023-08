Cine sunt Romică Ţociu şi fiul său, Cătălin Ţociu de la America Express 2023. Actorul formează o echipă alături de fiul lui, pe drumul soarelui

In articol:

Cine sunt Romică Țociu și Cătălin Țociu America Express 2023. Actorul a ales să facă această călătorie alături de fiul lui, pe Drumul Soarelui.

Cine este Romică Țociu de la America Express 2023

Romică Țociu este unul dintre cei mai îndrăgiți actori și oameni de televiziune din România. Actorul a devenit cunoscut și iubit datorită momentelor umoristice realizate împreună cu prietenul său, Cornel Palade. Cei doi nu au lipsit de la niciun Revelion sau eveniment creat în cinstea unei sărbători.

Romică Țociu s-a bucurat de o carieră înfloritoare, fiind pe scenă alături de actori mari, precum Dem Rădulescu sau Jean Constantin și a jucat timp de zece ani alături de Draga Olteanu-Matei, iar succesul său continuă, fiind prezent și la diferite emisiuni de divertisment.

În prezent, Romică Țociu a acceptat provocarea de a participa la un nou show de televiziune, total de diferit față de segmentul său de activitate, unde va pleca într-o călătorie pe drumul soarelui alături de fiul său, Cătălin Țociu.

Evoluția acestei echipe poate fi urmărită și susținută curând pe micile ecrane.

„Până acum nu am găsit curajul necesar, dar de data asta cred că și traseul a trezit în mine niște chestii interesante.

Columbia, Ecuador, Argentina, mi se pare extraordinar faptul că le poți vedea dintr-o altă perspectivă, nu ca un simplu turist, e ceva unic!

În plus, fiul meu, Cătălin, a zis că ăsta e visul lui, că și dorește foarte mult să fie acolo. Așa că, dacă e vorba de adrenalină, de a ne implica, am zis că e locul nostru! Energia și tinerețea lui, are 28 de ani, o să își spună cuvântul.

Cred că la început eu voi fi locomotiva, după care voi deveni și eu vagonul. Așteptările mele sunt foarte mari, numai să nu mă pună să înot, că am o frică de apă”, a declarat Romică Țociu.

Cine este Cătălin Țociu de la America Express 2023

Cătălin Țociu este fiul lui Romică Țociu și nu calcă pe urmele tatălui său, având alte pasiuni. La cei 25 de ani, Cătălin este pasionat de gastronomie și este pregătit să își deschidă propria afacere culinară.

Fiul lui Romică Țociu a declarat că aceasta este o pasiune mai veche pe care dorește să și-o cultive, iar de meseria tatălui său se va ocupa să o ducă mai departe Daria, sora lui.

Cătălin dorește să își ducă pasiunea la rang de artă, motiv pentru care studiază din greu lumea gastronomică. Cătălin Țociu are și o familie frumoasă, iar tatăl lui, Romică Țociu, se bucură de cei doi nepoți, un băiețel și o fetiță.

