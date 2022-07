Cine sunt și cu ce se ocupă părinții lui Smiley

In articol:

Smiley se numără printre cei mai iubiți artiști din țară, dar puțini sunt cei care știu detalii despre familia sa. Artistul a fost întotdeauna discret cu privire la viața sa personală, acesta fiind motivul pentru care părinții lui stau departe de lumea showbiz-ului.

De ani buni, Smiley este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi, însă puțini cunosc detalii despre viața sa personală. Iată cine sunt părinții artistului și cu ce se ocupă aceștia.

Tatăl lui Smiley se numește Ion Maria și a fost de profesie pilot militar. Chiar dacă tatăl artistului nu a făcut parte din lumea showbiz-ului, a avut o carieră de lăudat. Ion Maria a fost pilot de avion în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Mai apoi, tatăl lui Smiley a devenit director la o fabrică de pâine din Cernica.

Mama artistului se numește Ioana Maria și are o meserie de lăudat, cea de contabilă. Mama lui Smiley a lucrat în tinerețe la Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice din Pitești.

După ce fiul său și-a început cariera în muzică, femeia a preluat contabilitatea noului studio, dar și a noii case de discuri HaHaHa Production, iar cei doi lucrează împreună acum.

Smiley are o relație foarte apropiată cu părinții săi

Smiley a mărturisit ca a fost întotdeauna apropiat de părinții săi, având o relație bună cu aceștia. Ion și Ioana Maria nu au fost mereu de acord cu înclinația fiului lor către muzică, dar acest fapt l-au motivat pe Smiley să ajungă unde este astăzi.

"Datorită lor sunt ceea ce sunt acum. Eu sunt rezultatul lor. N-au fost intotdeauna de acord cu ceea ce am vrut si vreau sa fac. Spre exemplu, tata n-a fost de acord sa ma apuc de cantat in formatia Simplu. Probabil ca asta m-a si motivat. Fara sa-si dea seama, ei ma motiveaza tot timpul. Chiar si cand si-au propus sa ma descurajeze. Am fost tot timpul apropiat de ai mei”, spunea artistul într-un interviu.