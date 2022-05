Cine sunt X-treme Brothers, finaliștii de la Românii au Talent 2022. Concurenții au primit wild-card din partea juraților

In articol:

Cine sunt X-treme Brothers, finaliștii de la Românii au Talent 2022. Cei trei concurenți au primit wild-card din partea juraților de la Românii au Talent, sezonul 12.

Cine sunt X-treme Brothers, finaliștii de la Românii au Talent 2022

UPDATE: X-treme Brothers au primit wild-card din partea juraților de la Românii au Talent 2022 și astfel s-au calificat în finala de la Românii au Talent, sezonul 12.

X-treme Brothers și-au făcut apariția în audiții la Românii au Talent, sezonul 12, iar Andra a fost de-a dreptul cucerită de cei trei concurenți din Câmpina: ”Se pare că este ziua mea de naștere acum, nu știu, dar mulțumesc echipei pentru acest cadou. Of, dacă veneați ieri, eram îmbrăcată diferit”, a glumit Andra, iar colegul său Bobonete a adăugat: ”Ați prins-o până în gât, mai avea puțin și trăgea și o plapumă pe ea”.

Citeste si: Cine este Ana Maria Mircea, finalista de la Românii au Talent 2022. Concurenta s-a calificat în finală în urma voturilor publicului

X-Treme Brothers au venit la Românii au Talent 2022 cu un număr fantastic de echilibristică, care i-a uimit pe cei patru jurați ai emisiunii: Andra, Andi Moisescu, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete.

”Noi suntem X-Treme Brothers, suntem din Băicoi și Câmpina. Avem aproximativ 12-13 ani de când ne-am apucat de echilibristică, a fost pasiunea noastră numărul 1, cândva a fost un job și sperăm să revenim să facem ceea ce ne place.

Pentru noi a fost oarecum forțată această viață pe care o avem acum pentru că este foarte greu să te obișnuiești după o perioadă foarte îndelungată să treci din viața de artist într-o viață foarte normală, să te duci la muncă la un program de 8 ore zilnic, să fi în același loc tot timpul...noi suntem obișnuiți să călătorim.

A fost foarte greu, pandemia ne-a găsit în Las Vegas, am susținut un singur spectacol, după care am revenit în țară. Am avut un contract de cinci ani și mai mare ghinion, la fix o lună după ce am revenit în țară, mi-am rupt tendonul de la biceps în timpul antrenamentelor. Acesta este primul spectacol de când am luat pauză”, au spus concurenții de la Românii au Talent, sezonul 12.

Citeste si: De ce să îți speli șosetele albe în cuptorul cu microunde. Trucul interesant te ajută să economisești timp- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Cine este Darius Mabda, finalistul de la Românii au Talent 2022. Dansatorul se numără printre cei 11 finaliști ai competiției

Andra, cucerită de X-treme Brothers la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

X-treme Brothers au cucerit-o pe Andra la Românii au Talent, sezonul 12

X-treme Brothers au primit patru de DA la Românii au Talent, sezonul 12 și au trecut în etapa următoare a concursului, iar acum au devenit semifinaliști la Românii au Talent 2022.

După a doua semifinală de la Românii au Talent 2022, jurații le-au oferit celor de la X-treme Brothers un wild-card și astfel au ajuns finaliști la Românii au Talent, sezonul 12.

”M-aș fi uitat la voi o oră, adică...dar a fost incredibil, acum înțeleg de ce ați semnat voi pe cinci ani la Vegas și de ce ar fi vrut ăia să vă vadă acolo constant pentru că sunteți foarte buni”, a spus Bobonete.

”E legat tot ceea ce am văzut, e clar că e de un nivel destul de înalt. Băieți, soarele o să apară din nou pe strada voastră”, a declarat Andi.

”Cu invidie și frustrare vă dau un DA”, a adăugat Dragoș.

”Dragilor, ca să nu suspecteze nimeni, vă pupă sora voastră și vă spune că aveți patru de DA și ne vedem în etapa următoare”, a spus Andra.

Citeste si: Când este FINALA Românii au Talent 2022? Află care sunt concurenţii care s-au calificat în marea finală

Andra, cucerită de X-treme Brothers la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Cine sunt concurenţii din finala Românii au Talent 2022

În prima semifinală de la Românii au Talent 2022 au participat 12 concurenți, însă doar 5 dintre ei s-au calificat în finala Românii au Talent, sezonul 12: Alex Dowis, Gabriela Dincă, Martina Meola, Raisa Radu și Zametheea.

În cea de-a doua semifinală, care a avut loc vineri, 20 mai, s-au ales ultimii finaliști, în urma voturilor exprimate de public: Darius Mabda, Aurel Niamțu, Bianca Ciocîrlan, Emanuel Ion și Ana Maria Mircea.

De asemenea, Andi Moisescu, Dragoș Bucur, Andra şi Mihai Bobonete au avut în mânecă şi un wild-card, pe care l-au acordat celor de la X-Treme Brothers.

Astfel, în finala Românii au Talent 2022 se vor lupta cei 10 concurenți aleși de public prin voturi, dar și un concurentul ales de jurații care au folosit wild-card-ul.

Totodată, pentru premiul pentru originalitate, în valoare de 10.000 de euro, au fost aleși: DJ Hugo Arthur, Alex Dowis, Eva Nicolescu și Darius Mabda.