Cine sunt X-treme Brothers, semifinaliștii de la Românii au Talent 2022. Cei trei concurenți vor performa în a doua semifinală

Cine sunt X-treme Brothers, semifinaliștii de la Românii au Talent 2022. Cei trei concurenți au cucerit-o pe Andra la Românii au Talent, sezonul 12.

Cine sunt X-treme Brothers, semifinaliștii de la Românii au Talent 2022

X-treme Brothers și-au făcut apariția în audiții la Românii au Talent, sezonul 12, iar Andra a fost de-a dreptul cucerită de cei trei concurenți din Câmpina: ”Se pare că este ziua mea de naștere acum, nu știu, dar mulțumesc echipei pentru acest cadou. Of, dacă veneați ieri, eram îmbrăcată diferit” , a glumit Andra, iar colegul său Bobonete a adăugat: ”Ați prins-o până în gât, mai avea puțin și trăgea și o plapumă pe ea”.

Andra, cucerită de X-treme Brothers la Românii au Talent, sezonul 12

X-Treme Brothers au venit la Românii au Talent 2022 cu un număr fantastic de echilibristică, care i-a uimit pe cei patru jurați ai emisiunii: Andra, Andi Moisescu, Dragoș Bucur și

Mihai Bobonete.

”Noi suntem X-Treme Brothers, suntem din Băicoi și Câmpina. Avem aproximativ 12-13 ani de când ne-am apucat de echilibristică, a fost pasiunea noastră numărul 1, cândva a fost un job și sperăm să revenim să facem ceea ce ne place.

Pentru noi a fost oarecum forțată această viață pe care o avem acum pentru că este foarte greu să te obișnuiești după o perioadă foarte îndelungată să treci din viața de artist într-o viață foarte normală, să te duci la muncă la un program de 8 ore zilnic, să fi în același loc tot timpul...noi suntem obișnuiți să călătorim.

A fost foarte greu, pandemia ne-a găsit în Las Vegas, am susținut un singur spectacol, după care am revenit în țară. Am avut un contract de cinci ani și mai mare ghinion, la fix o lună după ce am revenit în țară, mi-am rupt tendonul de la biceps în timpul antrenamentelor. Acesta este primul spectacol de când am luat pauză”, au spus concurenții de la Românii au Talent, sezonul 12.

Andra, cucerită de X-treme Brothers la Românii au Talent, sezonul 12

X-treme Brothers au cucerit-o pe Andra la Românii au Talent, sezonul 12

X-treme Brothers au primit patru de DA la Românii au Talent, sezonul 12 și au trecut în etapa următoare a concursului, iar acum au devenit semifinaliști la Românii au Talent 2022.

”M-aș fi uitat la voi o oră, adică...dar a fost incredibil, acum înțeleg de ce ați semnat voi pe cinci ani la Vegas și de ce ar fi vrut ăia să vă vadă acolo constant pentru că sunteți foarte buni”, a spus Bobonete.

”E legat tot ceea ce am văzut, e clar că e de un nivel destul de înalt. Băieți, soarele o să apară din nou pe strada voastră”, a declarat Andi.

”Cu invidie și frustrare vă dau un DA”, a adăugat Dragoș.

”Dragilor, ca să nu suspecteze nimeni, vă pupă sora voastră și vă spune că aveți patru de DA și ne vedem în etapa următoare”, a spus Andra.

Andra, cucerită de X-treme Brothers la Românii au Talent, sezonul 12

Cine sunt concurenții din semifinala Românii au Talent 2022

Din cei peste 300 de concurenţi, doar 24 de concurenţi au ajuns în cele două semifinalele live de Românii au Talent 2022. Nouă dintre aceştia au trecut direct în semifinale, fiindcă au primit Golden Buzz din partea unui jurat sau prezentator, iar ceilalţi 15 semifinalişti au fost aleşi riguros de către juraţii şi prezentatorii emisiunii.

Cei NOUĂ concurenţi care au fost trimişi direct în SEMIFINALĂ fiindcă au primit GOLDEN BUZZ sunt: Alexandra Croitoru, Gabriela Dincă, Aurel Niamțu, Darius Mabda, Bianca Mihalcea, Martina Meola, Raisa Radu, Alex Dowis și Emanuel Ion.

Cei 15 care au fost aleşi de către juriu şi prezentatori pentru a merge mai departe în SEMIFINALĂ sunt: X-treme Brothers, Alex Furman, Raluca Răducanu, Duo Gemini, DJ Hugo Arthur, Marius Mateș, Ana Maria Mircea, Eva Nicolescu, Sandeep Kale, Ionela Marin, Zametheea, Mihail Kovali, Elvis Constantin Asan, Bianca Ciocârlan și Anamaria Buțurca.