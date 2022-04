In articol:

Zarug și Jazzy Jo au acceptat provocarea de a participa ca echipă la show-ul transformărilor „Te cunosc de undeva” sezonul 17. Ambii artiști participă pentru prima dată la această emisiune TV, iar emoțiile și entuziasmul sunt necontenite.

Iată ce spun cei doi despre participarea la transforming show-ul de la Antena 1!

Zarug participă alături de Jazzy Jo la „Te cunosc de undeva” sezonul 17

Atât Zarug, cât și Jazzy Jo nu sunt străini de camerele de luat vederi sau de platourile de filmare, întrucât Zarug este fost concurent „Asia Express”, iar Jazzy Jo, pe numele din buletin Ioana Sihota, este cântăreață și compozitoare.

Artista face parte din echipa lui Smiley, la casa de discuri HaHaHa Production. Totodată, Jazzy Jo a participat în anul 2021 la „X Factor” și a ajuns până în finală.

Cine sunt Zarug și Jazzy Jo de la „Te cunosc de undeva” sezonul 17. Cei doi sunt buni prieteni [Sursa foto: instagram.com/tecunoscdeundeva.oficial]

Legat de modul în care au primit propunerea, cei doi coechipieri au avut reacții diametral opuse. Zarug a îmbrățișat ideea cu mari emoții: „Am primit propunerea de a participa cu reţinere şi oareşce frică. Eu sunt o fire foarte emotivă şi genul ăsta de performance foarte public mă şi sperie, dar mă şi ambiţionează să văd de ce sunt în stare. Mă reconfortează gândul că Jazzy Jo are multă experienţă pe scenă şi faptul că ea e, de fapt, „doer-itza” care mă împinge să pot!”, notează cei de la paginademedia.ro.

Cât despre Jazzy Jo, cântăreața a fost foarte încântată: „Cum am primit propunerea? Wow! Cu braţele şi cu sufletul deschis, entuziasmată pentru nenumăratele schimbări de toate felurile prin care o să trecem. Al meu partener şi prieten, Zarug, este delicios, click-uim împreună ceva de speriat! Abia aştept! E o provocare genială! Watch out for us, Zarug and Jo!”, notează

aceeași sursă citată.

Cine sunt Zarug și Jazzy Jo de la „Te cunosc de undeva” sezonul 17. Cei doi sunt buni prieteni [Sursa foto: instagram.com/jazzyjo_official]

„Te cunosc de undeva” revine în curând cu sezonul 17

Emisiunea TV „Te cunosc de undeva” revine în curând pe micile ecrane cu sezonul 17. Show-ul transformărilor aduce câteva modificări, și anume, gazdele emisiunii vor fi Alina Pușcaș alături de Pepe. De altfel, Pepe, înlocuitorul lui Cosmin Seleși, este familiarizat cu acest proiect, fiind unul dintre cei mai apreciați concurenți ai transforming show-ului.

În plus, acesta a câștigat și două trofee: „Sunt singurul care am câştigat două trofee şi am ieşit de trei ori pe locul al doilea. Şi, aşa cum mă ştiţi, mă voi bucura din plin de noul rol, pentru că eu, dacă nu zâmbesc, nu sunt Pepe!", a declarat artistul pentru Antena 1.

În ceea ce privește juriul, acesta va rămâne neschimbat și este format din: Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan.

O altă noutate a show-ului este că toți artiștii vor participa în echipe de câte doi. Cuplurile de concurenți din acest sezon, care luptă pentru marele premiu sunt: Emi şi Cuza, Ana şi Monica Odagiu, Maria Buză şi Paula Chirilă, Alexia Talavutis şi Dima Trofim, Jazzy Jo şi Zarug, Carmen Chindriş şi Romică Ţociu, Ilona Brezoianu şi Florin Ristei şi Anisia Gafton şi Ionuţ Rusu.

Menționăm că sezonul anterior al emisiunii TV „Te cunosc de undeva” a fost câștigat de actrița Adriana Trandafir și Romică Țociu. Cei doi artiști au reușit să impresioneze publicul și juriul cu transformări impecabile și cu o prezență scenică remarcabilă.

Surse: paginademedia.ro, libertatea.ro, a1.ro