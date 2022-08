Cineva a pus la cale accidentul soției lui Ilie Năstase?! Ioana, declarații absolut halucinante despre ziua în care a fost aruncată de pe cal: „Mi se pare ceva foarte ciudat”

In articol:

În urmă cu două zile, Ioana Năstase a mers la călărit și nu cu orice cal, ci cu cel pe care chiar soțul ei i l-a dăruit, un exemplar pur sânge, în valoare de circa 25 de mii de euro.

Ea și animalul, Cezar, au o relație foarte specială, soția fostului tenismen fiind o mare împătimită a echitației. Ei bine, aceasta a avut parte de o sperietură soră cu moare, după ce a fost aruncată de pe șaua calului. Vedeta a povestit că înainte de acest accident s-au întâmplat mai multe evenimente care au pus-o pe gânduri.

Ce s-a întâmplat în ziua în care soția lui Ilie Năstase a fost aruncată de pe cal?! „Mi-am văzut moartea cu ochii”

Ioana Năstase a devenit suspicioasă, după incidentul teribil de acum două zile când a fost aruncată de pe șaua calului. Aceasta spune că înainte ca ea să lucreze cu Cezar, calul ar fi trebuit „încălzit”. Se pare că animalul a fost foarte agitat, însă nimeni nu i-a dat o explicați, ba chiar au încurajat-o să se urce pe el și să înceapă ora de echitație.

Nu a durat mult și animalul a devenit agresiv și a aruncat-o de pe spatele său.

Soția lui Ilie spune că nu-și explică cum s-a întâmplat una ca asta, mai ales că ea îl cunoaște foarte bine pe Cezar și au o relație aparte.

„Trebuie să recunosc, mi-am văzut moartea cu ochii. Calul m-a aruncat în cap. Era calul meu, pe care îl ştiţi voi, doar că era foarte schimbat, de când l-au băgat în manej, am şi întrebat: "Ce are calul?", şi mi-au spus că nu are nimic. De obicei, se lucra cu el, înainte de a încăleca eu, se lucra cu el, timp de 20 de minute. Lucra băiatul care se ocupa de el zilnic. Ieri nu a mai lucrat cu el, a spus că e pregătit şi pot urca. L-am întrebat pe băiat: "Dar nu-l încaleci tu înainte?", şi mi-a spus "Nu, urcaţi".

I-am cerut celui care se ocupă de el să stea la doi metri de mine, i-am spus: "Fă ceva, opreşte-l!", el nu a recţionat în niciun fel, m-am simţit în pericol, am simţit că se lasă calul pe partea dreaptă, ca şi când ar fi fost obosit. Calul a devenit agitat şi m-a aruncat în cap, am dat să mă ridic de vreo câteva ori, şi cădeam la loc. Mi-a zdruncinat rău creierii, trebuie să recunosc. Mi se pare ceva foarte ciudat, deoarece atunci când îmi băga calul în manej, era ca un mieluşel, de această dată am întrebat "Ce are calul?" Şi mi-a spus că nu are nimic", a declarat Ioana Năstase, la un post de televiziune.