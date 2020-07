In articol:

Trăgând linie, la cei 74 de ani pe care îi are, Saveta Bogdan a cunoscut și fericirea și dramele la o intensitate uriașă. Cântăreaţă de muzică populară, Saveta Bogdan a avut o viaţă cu bune, dar mai ales cu rele.

Saveta Bogdan este una dintre cele mai cunoscute și iubite cântărețe de muzică populară din România, însă aceasta are iar parte de o perioadă negativă. Artistei i-a fost furată identitatea online

Saveta Bogdan, cunoscută fiind pentru activitatea sa din mediul online, este nevoită acum să-și schimbe complet conturile de socializare.

„S-au deschis vreo patru conturi cu numele meu, pe Facebook. Au pus poza mea, au pus poze și mai puțin plăcute, au cerut bani de la oameni. Persoana respectivă cere bani în folosul meu și pentru doi copii săraci. Unii au luat-o razna.

Am primit o mulțime de telefoane, oamenii mă întrebau dacă am nevoie de bani pentru că au văzut pe acele conturi. Eu am anunțat la Facebook și acum cum văd un cont nou, îl închid imediat”, a explicat Saveta Bogdan, pentru o emisiune televizată.

Acuzații grave pentru Saveta Bogdan: ”Mie îmi plac tinerii ”

Problemele cântăreței nu se opresc aici însă: Saveta este nevoită să răspundă unor cuvinte grele care vin de la fanii ei, ce o acuză că preferă.... bărbații mult mai tineri.

„Mi se reproșează faptul că-mi plac tinerii. Mie îmi plac tinerii să stau de vorbă cu ei pentru că au altă gândire, văd lucrurile altfel, dar nu pentru că m-ar interesa vreun tinerel. Așa scriu pe Facebook, de pe conturile false”, a mai mărturisit interpreta de muzică populară, ca răspuns acuzațiilor.

Căsnicia și viața Savetei

După prima căsnicie eșuată, Saveta Bogdan s-a recăsătorit. Într-o seară, cel de-al doilea soţ a bătut-o şi, la un moment dat, când a împins-o, Saveta Bogdan a căzut şi s-a lovit de uşa de la şifornier.

La 16 ani, când a simţit pentru prima oară fiorii dragostei, Saveta Bogdan credea că toată lumea este a ei şi viaţa este despre iubire şi fericire. Numai că a simțit pe pielea ei, când era doar o copilă, ce înseamnă durerea şi umilinţa.

A fugit de acasă cu bărbatul de care se îndrăgostise şi atunci a început calvarul pentru ea. Bărbatul pe care îl iubea s-a dovedit un monstru, care a bătut-o în repetate rânduri. În plus, îi interzicea să cânte, consuma mult alcool şi o ameninţa deseori. „Îmi spunea că mă omoară şi dormea cu cuţitul sub pernă', a povestit Saveta Bogdan.