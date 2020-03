Oamenii se plâng că nu vor avea unde să vândă mieii pentru Paști și riscă să rămână cu ei în stâne. Mulți ciobani și-au încercat norocul pe internet, unde anunță că un kilogram de carne de miel ajunge până la 25 de lei. Prețurile se negociază însă chiar și până la 15 lei.

Ciobanii din Gorj riscă să rămână cu mieii nevânduți

Când credeau că vine o perioadă profitabilă pentru ei, proprietarii de stâne se tem că nu vor putea vinde mieii în acest an. Târgurile de animale au fost închise, la abator prețurile sunt prea mici, iar la stâne nu pot deschide centre de sacrificare pentru că sunt multe cerințe impuse de Direcția Sanitară Veterinară Gorj, iar medicii veterinari sunt prea puțini ca să supravegheze toate aceste spații când vor fi sacrificați mieii de Paști.

„Stăm foarte rău în acest an. Aveam 300 de miei pregătiți pentru export, dar s-a blocat totul din cauza acestui virus. Avem cam 500 de miei pentru sacrificare în acest an, de Paști, dar greu de spus cum îi vom vinde. Nu putem să îi ducem în târguri, am pus anunțuri pe internet însă nici acolo nu sunt foarte mulți doritori. Nici la stână nu îi putem sacrifica pentru că este nevoie de foarte multe avize, condiții. Va fi un an cu pierderi pentru noi și riscăm să rămânem cu ei. Vedem ce va fi și la toamnă, dacă putem să valorificăm cumva mieii”, a declarat Ileana Bivolaru, fermier din zona Tismana.

Ciobanii încearcă să vândă mieii și pe internet, unde postează tot mai multe anunțuri, iar prețul se negociază.

