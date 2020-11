Ciprian Silași de la Exatlon va deveni tată de băiat pentru a doua oară! Manuela este însărcinată în patru luni

Ciprian Silași și Manuela, iubita lui

In articol:

Ciprian Silași este în culmea fericirii! Iubita fostului concurent de la Exatlon este însărcinată și va aduce pe lume primul lor copil. Ciprian Silași va deveni pentru a doua oară tată de băiat. El mai are un băiețel, pe Mladin, din fosta sa relație. Invitat într-o emisiune televizată, cântărețul a făcut marele anunț și a povestit cum i-a dat vestea celuilalt băiat al său.

„Spre fericirea mea și a ei, dar și a părinților noștri, este însărcinată. Acum doi ani și jumătate am venit cu soția. La Untold am primit un lot de fete faine și m-am ales cu Manuela. Face zilele acestea 28 de ani, ea locuiește încă la Cluj. Suntem împreună după Untold. Este însărcinată în patru luni și jumătate. O să am tot băiat”, a devzăluit Cirpian Silași.

Citeste si: Primele declarații ale lui Ciprian Silași după despărțirea de iubita lui! ”Este adevărat! Eu și Diana suntem separați din februarie”! EXCLUSIV

Citeste si: Omul lui Orban a murit de Covid-19! Ion Iliescu şi Petre Roman îl ştiau din 1990 - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

Fostul concurent de la Exatlon a povestit că i-a spus lui Mladin că va avea un frățior prin intermediul unor jocuri și glume. Legat de Manuela, mama viitorului său băiețel, cântărețul a mărturisit că lucrează la o firmă IT. „Încă lucrează la acea firmă și mai are puțin până intră în prenatal, apoi se mută la Sibiu. Am mers în vacanță la părinții ei în Italia. Când ne-am întors, le-am dat vestea că o să aibă un nepoțel”, a adăugat Ciprian Silași.

Ciprian Silași va deveni tată pentru a doua oară[Sursa foto: Instagram]

Ciprian Silași a ținut despărțirea de fosta iubită ascunsă timp de cinci luni

Imediat după întoarcerea de la Exatlon, Ciprian Silași și Diana Romanesse au decis să se despartă definitiv. Ei aveau o relație de mai bine de nouă ani de zile. Ciprian Silași a fost surprins alături de noua lui iubită la Untold, moment în care despărțirea de Diana Romanesse a fost evidentă.

”Eu și Diana suntem separați din februarie. Însă, ne vedem destul de des, fiindcă toată lumea știe că noi avem un băiețel minunat, pe Mladin, de care avem grijă împreună”, a declarat vedeta de la Exatlon la emisiunea live ”Ștafeta mixtă”.

Citește continuarea AICI.