Ciprian Tătărușanu, dorit de o echipă din Serie A! Poate fi coleg cu un alt portar român

Ciprian Tătărușanu este în vizorul unei echipe din prima ligă italiană. Portarul român este dorit de către Torino. În cazul în care mutarea va avea loc, fostul goalkepper al celor de la AC Milan nu o să fie singurul român din componența torinezilor.

Acolo este legitimat și Mihai Popa, un mult mai tânăr portar care are 22 de ani.

Situația la Torino este una destul de delicată deoarece portarul lor titular, Vanja Milinkovic-Saivc s-a accidentat iar perioada în care va fi absent va fi una destul de mare.

Ce soluții mai are Torino

Rezervele pentru acest post sunt Luca Gemello, care are 23 de ani și Mihai Popa, cu un an mai tânăr. Conform Sport.ro, antrenorul de portari al celor de la Torino îl consideră pe italian o soluție mai bună, în timp ce românul are un rol secundar în această echipă.

Mihai Popa a ajuns la Torino în această vară de la FC Voluntari. Pe lângă aceste două echipe, portarul de 22 de ani a mai evoluat pentru alte echipe din România, printre care Rapid și Astra Giurgiu.

Cota lui de piață în momentul de față este de un milion de euro.

Torino poate să fie al treilea club din Serie A la care Ciprian Tătărușanu evoluează, celelalte două fiind Fiorentina și AC Milan. Portarul român a evoluat trei sezoane pentru fiecare dintre aceste două cluburi importante din campionatul Italiei.

Ciprian Tătărușanu [Sursa foto: Profimedia]

Tătărușanu și experiența din Europa

Tătărușanu poate fi o „investiție” bună pentru cei de la Torino.

Clubul italian nu va trebui să plătească o sumă de transfer deoarece, în acest moment, portarul român este liberde contract după ce a făcut parte din componența celor de la AC Milan . Cu milanezii chiar a reușit titlul de campion al Italiei, având meciuri bune care au contribuit decisiv la obținerea titlului.

În plus, față de ceilalți doi portari de la Torino, Ciprian Tătărușanu are avantajul experienței.

Goalkepper-ul român a reprezentat și echipe din Franța, mai precis: Olympique Lyon și Nantes.

Conform transfermarkt, în acest moment Ciprian Tătărușanu are o cotă de piață de 400.000 de euro.