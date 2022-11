Circ cu scandal în vestiarul lui FCSB! Nicolae Dică și Dawa s-au certat la cuțite! Gigi Becali a dezvăluit tot! ” Era foarte nervos”

In articol:

Circ cu scandal în vestiarul lui FCSB! FCSB a pierdut partida cu Universitatea Cluj, din etapa a 16-a din Superliga României, scor 2-1, și la echipa lui Becali a început furtuna. La pauză, atunci când scorul era de 2-0 în favoarea clujenilor, prin golurile înscrise de Mamadou Thiam și Ioan Filip, antrenorul bucureștenilor Nicolae Dică a decis să lase la vestiare trei jucători, printre care și Joyskim Dawa, pe care l-a făcut direct răspunzător pentru evoluția slabă a apărării.

Nicolae Dică s-a supărat pe Dawa! ”I -a zis să rămână la cabine”

Scandalul de proporții din vestiarul lui FCSB avea să fie dezvăluit chiar de finanțatorul echipei după meci. Gigi Becali a povestit că, la cabine, Dică și Dawa au avut discuții aprinse care au dus la decizii radicale legate de repriza secundă.

Circ cu scandal în vestiarul lui FCSB! ”Nu a fost conflict, Dică era foarte nervos și i-a spus ceva lui Dawa, apoi Dawa i-a răspuns și el. Atunci i-a zis Dică să rămână la cabine. I-a răspuns Dawa, dar mai mult de nervi l-a lăsat pe bară”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Circ cu scandal în vestiarul lui FCSB! Gigi Becali, mesaj pentru Nicolae Dică! ” Du-te, bă, cu tactica ta!”

Circ cu scandal în vestiarul lui FCSB! Nervii lui Dică au mai fost puși la încercare și după meci, atunci când, la o intervenție televizată, Gigi Becali a vorbit despre despre felul în care echipa este antrenată în acest moment, motiv de a

lua și el o decizie de a părăsi corabia vicecampioanei.

”Eu ce răbdare să am cu Dică? Nu vreau să fac rău oamenilor, nu vreau să mai dau oameni afară şi nu vreau să supăr. Dar trebuie să spun adevărul, nu am ce face, măcar mă uşurez. Dau eu oameni afară? Supăr familia lui, copiii lui. Îi spun de atât timp că vreau posesie, uită-te la Hagi şi vezi ce antrenează Hagi? El zice ce, nu mai aveţi încredere în mine? Hagi a zis că-i antrenează cu mingea până vomită. Ne dăm noi, că facem tactică. Du-te, bă, cu tactica ta! Dacă vrea să rămână, să rămână. Eu nu mai dau afară oameni, dar nu sunt mulţumit de el. Nu mai vreau să fiu stăpân, să supăr oameni. Dacă el vrea să plece, nu-l mai ţin. Dar nu-l dau afară, că nu mai dau oamenii afară! O să mă las de fotbal şi gata, nu vreau să-i mai supăr pe oameni. Cred că mă las de fotbal, aşa presimt”, a spus, resemnat, Gigi Becali, la PrimaSport.

Dică şi-a dat demisia de la FCSB. Reacţia lui Gigi Becali! Cine vine la FCSB în locul lui Dică

Nemulţumit total de rezultate şi de jocul echipei, Gigi Becali a anunţat după înfrângerea cu U Cluj că nu îl va demite pe Nicolae Dică, dar că se aşteaptă ca antrenorul să renunţe singur la postul său. "Eu nu știu. A plecat? Nu știu nimic! Nu știu dacă și-a dat demisia. Dacă și-a dat demisia, vom vedea ce o să facem. Să spunem ce este adevărat, nu ce ne imaginăm. Nu vorbim de demisie acum. Ăla e joc? A fost o țurcă, o nebunie, nici nu erau fotbaliști, erau un fel de spiriduși pe teren care se distrau”, a menționat Gigi la Digi Sport.

La meciul din ultima etapă din Conference League, contra lui West Ham, pe banca roş-albaştrilor vor sta Mihai Pintilii şi Viorel Tănase. Gigi Becali este acum în căutarea unui nou antrenor, iar latifundiarul din Pipera a anunţat deja două nume de pe lista sa. Liberi de contract după ce s-au despărţit de UTA şi de FC Argeş, Ilie Poenaru şi Andrei Prepeliţă au şanse să îl înlocuiască pe Dică.

Pe listă se află însă şi un antrenor străin. Nestor El Maestro, în vârstă de 39 de ani, ar putea ajunge la FCSB. Tehnicianul cu dublă cetăţenie, engleză şi sârbă, le-a mai pregătit în cariera sa pe Spartak Trnava, ŢSKA Sofia, Sturm Graz, Al Taawoun şi Goztepe. Numele lui Marius Şumudică a fost şi el vehiculat, dar antrenorul lui Al Raed a exclus din start mutarea.

"Nu se pune problema să mă întorc în România. Mai am doi ani de contract cu Al-Raed. Ar însemna un efort extraordinar din partea clubului care mă vrea, pentru că am o clauză de reziliere. Plus salariul meu, care este mult peste ce ar putea să ofere un club din România. În plus, eu nu accept anumite discuții, anumite intervenții din partea patronului. Eu decid, vreau să mor pe mâna mea, patronul să-mi facă echipa? Înseamnă că n-ai nevoie de antrenor.

Dar cred că sunt patroni în România care se implică mai mult decât Gigi Becali la FCSB. Știu vreo două-trei nume, dar nu pot să spun. Mai plauzibil era să fiu pe o listă să candidez la o primărie, nu să mă întorc în fotbalul românesc în momentul de față. Am o relație foarte bună cu președintele de la Al-Raed, rămân în zona arabă. De ce să vin în România, să fiu hulit? Sau să se bage patronul peste mine? Nu", a spus Şumudică la Sport Arena.