In articol:

Doar că, filmările de la Antena 1, așa cum au sesiazat cititori ai WOWbiz.ro, nu păreau să fie tocmai credibile, mai ales că cei de la Acces Direct au permis o gafă uriașă, în direct, chiar când Mirela Vaida o chestiona, ”cu duritate” pe Vulpița.

Citeste si: Emily Burghelea și informația care aruncă totul în aer! A filmat-o pe Vulpița când i-a mărturisit că e agresată?

Citeste si: Ce face Mirela Vaida când scapă de Vulpița și Viorel. Prezentatoarea TV uită de cuplul fenomen în timpul liber

Citeste si: S-a terminat cu Vulpița? Mirela Vaida a făcut anunțul: „Nu mai suport nici eu atâtea scandaluri”

Viorel a fost acuzat că o agresează pe Vulpița, afirmații susținute și de Emily Burghelea, fosta asistentă TV de la Acces Direct, cea care a creat un scandal uriaș când și-a dat demisia în direct. Cu toate acestea, încercând să repare imaginea emisiunii, Vulpița a fost trimisă să facp un test cu detectorul de minciuni. Și, teoretic, întrebată dacă a fost bătutuă de soțul ei, Vulpița a răspuns că „Nu!”, iar testul poligraf a arătat că Veronica a spus adevărul. Întrebată dacă și-a acuzat soțul din dorința de a câștiga mila publicului, Vulpița a răspuns pozitiv. „Astfel de lucruri pe care tu le consideri nevinovate pot băga oameni nevinovați în închisoare. L-ai acuzat pe Marian de viol, să nu uităm. (...) Acum îl acuzi pe soțul tău că te lovește. Violența domestică este infracțiune. Cred că e închisoare de la 6 luni la 3 ani”, a declarat Mirela Vaida.

Doar că, după câteva minute, toată construcția show-ului s-a subrezit în momentul în care Mirela Vaida insista pe subiectul victimizării celebrei Vulpița. Iar din platou, trecut cu vederea, a venit și un răspuns care aruncă toată telenovela dintre Vulpița și Viorel în aer. Mai exact, o voce de femeie a strigat, auzindu-se pe ambianță (pe microfoanele celor care le aveau activate, în acel moment, n. red.) o propoziție care aruncă în aer totul: ”Eu am învățat-o, mă!”.

Emily Burghelea, demisie în direct pentru că Vulpița era agresată

”Astăzi s-a depășit limita. Am fost pusă să ascund lucruri care sunt mult sub demnitatea unei femei, nu contează că e Vulpița, că e X-uleasca, că sunt eu, că e orice altă femeie. ESTE MULT SUB DEMNITATEA ORICĂREI FEMEI, iar eu nu am putut să rămân nepăsătoare. Eu chiar vreau ca voi să înțelegeți că nu am făcut asta ca să pătez imaginea oamenilor care lucrează acolo, cu care m-am și înțeles foarte bine. Am avut o relație super sudată până astăzi când m-au pus să face ceva ce nu am vrut să fac”, a mai spus Emily Burghelea.

Emily Burghelea a anunțat că Vulpița e bătută! Are dovezi video?

Fosta asistentă tv a spus că nu a putut să treacă cu vederea faptul că cei din producție au trecut cu vederea suferința Vulpiței. „Nu pot să tac când cineva vine la mine, se plânge și spune că sunt singura variantă de scăpare. Singura persoană care poate să o ajute pentru că restul se fac că plouă. Nu vreau să fac mare tam-tam din chestia asta pentru că nu e ca și cum a plecat Regina Elisabeta de la Palatul Buckingham, doar că nu vreau, fetelor, ca vreuna dintre voi să fie călcată în picioare”, a spus fosta asistentă tv.

„Nu vreau eu să fiu nevoită să dau mai multe detalii pentru că e nasol”, a spus Emily Burghelea în încheierea vlog-ului, riscând să fie dată în judecată după demisie, fiind, totodată și amenințată cu moartea. ”Eu am primit telefoane de la un număr ascuns, am răspuns și cineva mi-a spus că voi fi îngropată de vie... Eu am știut de la început cu cine mă pun, că sunt experți în manipulare, dar manipularea de astăzi a fost una ieftină”, a spus, pe conturile ei de socializare Emily Burghelea. Mai mult, fosta asistentă tv a dat de înțeles că ar avea o filmare care ar demonstra cu ușurință că tot ceea ce a spus este adevărat. „Ți-a mărturisit de două ori că a fost bătută. De ce nu ai filmat-o?”, a fost întrebarea unei urmăritoare. „Cine a spus că nu am făcut asta?”, a fost replica lui Emily Burghelea, sugerând că ea și Vulpița au discutat mai multe decât ar fi spus până acum.