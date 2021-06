Clasament Survivor România 2021. Cum arată topul celor mai buni concurenți din Dominicană. Zanni revine pe primul loc. Elena Marin coboară două poziții

Zanni de la Faimoși 04:17, iun 22, 2021 Autor: Loredana Dobre

Schimbări importante au avut loc în clasamentul celor mai eficienți Faimoși și Războinici după ultima săptămână de la Survivor România 2021. Până pe data de 21 iunie, topul păstrează o singură componentă.

Topul celor mai buni concurenți de la Survivor România 2021

Maria Chițu se menține pe prima poziție în clasamentul general al celor mai buni concurenți de la Survivor România, cu un procentaj de peste 60%. Locul doi în echipa Războinicilor îl ocupă Marius Crăciun, cu 98 de victorii în 178 de meciuri jucate.

Maria Chițu

Zanni revine pe prima poziție în topul celor mai buni concurenți de la roșii, cu 124 de meciuri câștigate din 215, după ce săptămâna trecută era la egalitate de procentaj cu Elena Marin. Cântărețul a intrat de cele mai multe ori pe traseele din Dominicană de la debutul competiției.

După o săptămână slabă din punct de vedere sportiv, Elena Marin coboară o poziție și se clasează pe locul doi în echipa Faimoșilor, cu un procentaj de eficacitate de 54,1%, în timp ce în clasamentul general pierde două poziții și ocupă locul patru.

Elena Marin

Maria Chițu(Războinici) 148 meciuri, 93 victorii, 55 înfrângere, 62,8% eficacitate Zanni(Faimoși) 215 m, 124 v, 91 î, 57,7% Marius Crăciun(Războinici 178 m, 98 v, 80 î, 55,1% Elena Marin(Faimoși) 183 m, 99 v, 84 î, 54,1% Sebastian Chitoșcă(Faimoși) 162 m, 86 v, 76 î, 53,1% Andrei Dascălu(Războinici) 206 m, 103 v, 103 î, 50% Albert Oprea(Războinici) 200 m, 89 v, 111 î, 44,5%

Ștefan Ciuculescu, eliminat de la Survivor România

În săptămâna anterioară la Survivor România, au intrat în cursa pentru eliminare Elena Marin și Ștefan Ciuculescu de la Faimoși, dar și Albert Oprea și Maria Chițu. Fostul fotbalist de la Rapid a primit cele mai puține voturi și a părăsit competiția Survivor România.

Faimoșii

El spunea că regretă faptul că nu a ajuns mai departe în concursul din Dominicană. „Așa cum am spus în urma voturilor, mă așteptam. Îmi pare rău că părăsesc competiția acum că se apropie de final, dar toți avem o ață pe care trebuie să mergem, iar ața mea la Survivor s-a terminat aici, în această seară.

Sincer vă spun că nu-mi pare rău că am intrat în această competiție, că am fost așa cum am fost cu bune și cu rele. Mă bucur că am avut ocazia să cunosc aceste șapte persoane, cu care chiar dacă am avut conflicte.... este o vorbă: „ce se întâmplă în Las Vegas, rămâne în La Vegas”, iar pentru mine tot ce s-a întâmplat la Survivor, rămâne la Survivor.

Toți cei șapte îmi vor rămâne în continuare prieteni. Nu pot decât să fiu mândru că am făcut parte din cei opt. Este o onoare pentru că am luptat în Dominicană, mă bucur că am avut ocazia să fiu comentat de dvs. Le doresc celor șapte baftă și sunt bucuros că am avut ocazia să dorm cu voi în baracă și că am împărțit același camp. Elenuș, ce-mi doresc de la tine e să te văd în finală și mai lasă gloanțele să treacă pe lângă tine, nu te mai înfige în ele”, a spus Ștefan Ciuculescu înainte să-și ia rămas bun de la colegii săi.