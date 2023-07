Claudia de la Insulă nu a mai rezistat și a răbufnit, după ce au apărut poze și informații rușinoase despre ea în spațiul public! Cum stau, de fapt, lucrurile?! Bruneta a spus clar și răspicat: „Nu am făcut niciodată”

In articol:

Claudia a răbufnit pe rețelele de socializare, după ce pe pagina de Instagram Vipere Vesele au apărut mai multe imagini cu ea în ipostaze indecente. De asemenea, au fost făcute publice și câteva informații, despre care bruneta spune că sunt false. Mai precis, s-a vehiculat că aceasta ar fi făcut videochat, însă, tânăra a ținut să precizeze care este, de fapt, adevărul.

Bruneta a explicat că respectivele imagini sunt vechi, de pe un cont de OnlyFans pe care l-a avut în trecut și pe care în prezent nu-l mai folosește, ba chiar l-a și șters definitiv. Claudia a mai spus că de la niște simple poze indecente și până la a se specula că s-a ocupat în trecut cu lucruri care nu-i face cinste, este un mare pas, motiv pentru care aceasta este hotărâtă să-i facă pe cei care au pornit aceste zvonuri să plătească și chiar a amenințat cu instanța de judecată.

„Eu știu că lumea se hrănește cu răutate și cu prostie și asta ia mereu amploare, tocmai de-aia am venit pe live, ca să vă spun cum stau lucrurile. Nu am făcut niciodată videochat, nu am treabă cu cine a făcut, fiecare face ce vrea, dar spuneți adevărul. Sunt poze de pe Only Fans. Vă e așa greu să înțelegeți lucrurile sau cum? Am avut Only, dar nu-l mai am de un an și ceva. (...) Au publicat ceva fără acordul meu și au scris lucruri neadevărate și tocmai pentru asta o să-i dau în judecată.(...) Dacă vreți să aflați ceva, mergeți și vorbiți cu persoana respectivă, eu așa am învățat în viața asta, să confrunt și să întreb direct persoana în cauză. (...)”, a explicat Claudia, într-un live pe TikTok.

Pozele apărute în spațiul public cu Claudia nu ar fi recente

De asemenea, tânăra a dezvăluit cu sinceritate că respectivele fotografii sunt, într-adevăr, preluate de pe un cont de Onlyfans, care i-a aparținut în trecut, însă aceasta a ținut să precizeze că informațiile apărute în spațiul public sunt total false, dorindu-și să-și facă dreptate și să demonstreze care este adevărul.

„Eu sunt o femeie fericită, mereu m-a interesat doar de viața mea, nu m-a interesat niciodată ce spune lumea, nu am fugit niciodată de adevăr și simțeam nevoia să am dreptul la replică, să spun adevărul. Când voi putea să ies și să merg la televizor, o să spun, dar momentan nu putem să apărem la televizor.(...) Au publicat niște poze cu mine luate de pe Only și au insinuat că eu aș fi practicat prostituția, videochat și așa mai departe, dar nu am practicat. Sunt poze vechi, făcusem o colaborare cu o persoană și de acolo le are, să-mi aducă mie cineva, dacă am făcut videochat, dacă am vreun cont pe vreun site de videochat. Nu mă interesează cine face, dar spuneți adevărul, vreau adevărul”, a mai spus Claudia.