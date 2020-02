Claudia de la Războinici are o poveste de viață cutremurătoare. Abandonată la naștere de părinți, războinica a ajuns în grija Statului, în instituția care își căpătase denumirea de „Orfelinatul Groazei” de la Beclean, unde fiecare zi era o adevărată luptă pentru supraviețuire. În ciuda tuturor greutăților întâmpinate, aceasta și-a păstrat credința în oameni și în bine. Tânăra povestește despre experiența dramatică trăită în orfelinat, amintindu-și despre acea perioada ca o viață trăită în „junglă”, cu lipsuri și bătăi îndurate zile întregi.

„Părinții mei m-au chinuit. Îmi amintesc că aveam 10 ani, m-au luat acasă de sărbători, deși nu-mi doream. M-au bătut până am rămas fără suflare, pentru că nu înțelegeau de ce iubesc orfelinatul și nu pe ei. M-au dus înapoi și am spus tuturor că am căzut și așa am căpătat semnele",a spus războinica, gâtuită de emoția amintirilor.

„Ceea ce fac eu este despre familie, încerc să construiesc asta în mod artificial. Nu cred că familiile de sânge sunt totul. Acolo (n.r. - la Survivor) e complicat să fie familie, pentru că familia se construiește foarte încet și pe bază de încredere. Acolo e multă bătaie pe lingura de mâncare, ești bun dacă faci puncte, nu ești bun dacă nu aduci puncte. Pentru mine familia este bazată pe acceptare necondiționată, acolo nu cred că este cazul”, a spus persoana cea mai apropiată de Claudia, femeia care a fost alături de ea în ultimii 19 ani.

„Nu îmi place să apar la televizor și să spun că sunt grozavă. Am venit păntru Claudia, nu pentru mine. Am ales să fac parte dintr-o comunitate care de mulți ani face diverese activități pentru copii din centre de plasament. De asta mă cunosc și cu Claudia. Nu am avut grijă de nimeni acasă la mine, dar am grijă de mulți oameni, iar Claudia este unul dintre acei oameni. Și-a depășit limitele de multe ori și a ajuns mai departe decât am crezut eu”, a mai spus femeia în cadrul emisiunii FanArena, despre Claudia.

„Din 2001 sunt în viața ei, de cand avea 11 ani. Ea mă numeste sora ei mai mare, poate nu vrea să îmi spună mamă. Am și rol de mentor, ce e nevoie la un moment dat”, a mai aduăugat ea.

Claudia este concurenta de la Războinici care a intrat în conflict cu colegii ei. Se simte marginalizată și s-a certat de mai multe ori cu coechipierii, iar mâncarea a fost unul dintre subiecte.

„Am o problemă, dacă cineva se leagă cu mâncare, e scandal. Nu suport să îmi spune cineva să mănânc, să mă oblige lumea sa mananc. Îmi amintește de copilărie. Am fost bătută, lovită rău și trebuia să mint că nu sunt bătută. E o durere, de asta nu pot sa iert”, a spus Claudia după un scandal cu echipa ei.

„Imaginile astea sunt foarte relevante, cred că arată fluctuațiile care se întâmplă. Noi o iubim indiferent câte puncte aduce echipei. Înțeleg că presiunea e de altă natură și e complicat să simtă. Dacă performezi ești binevenit și celebrat, dacă nu, nu”, a spus persoana care este cea mai apropiată de Claudia, după ce a văzut imaginile în care Războinica spunea că echipa nu este familia ei.

„A spus că se bucură că a crescut într-un orfelinat. Niciodată nu am crezut că se vede ca o victimă. Tot timpul a vorbit despre șansele care i s-au dat și nu cred că vrea să plece ca o victimă. Are o viziune asupra vieții mult mai corectă asupra vieții.

Părinții erau mai tineri, au bătut-o ca să se apropie de ea, ca să îi iubească. Nu îi scuz în niciun caz”, a mai spus Dina.

