Claudia de la Survivor România nu a vorbit foarte mult despre viața sa, deși se știe că aceasta nu a fost una ușoară. Claudia are 28 de ani, locuiește în Cluj Napoca, lucrează ca femeie de serviciu, dar mare parte din timp și-l dedică acțiunilor umanitare. Claudia lucrează ca voluntar într-o fundație și le face viața mai ușoară unor copii orfani.

De altfel, Claudia este extrem de apreciată de reprezentanții fundației, cu care lucrează de ani buni, și iubită de micuții pe care-i ajută cum poate ea.

Zilele trecute, în emisiunea Survivor România a fost difuzată o discuție între Claudia și Karina, iar, la un moment dat, Războinica a început să plângă, atunci când a vorbit despre povestea sa tristă. ” Am ieșit din carapacea mea. Am avut întotdeuna o teamă să nu mă cunoască lumea pe mine. Nu mi-e frică de oameni, dar mi-e frică de ce o să creadă oamenii despre mine. Fiecare avem o poveste în spate pe care nu o spunem. E dureroasă pentru unii, poate pentru alții nu. Mă mai descarc eu câteodată, par eu mai dură, dar sunt ca un puiuț...ca un copil de doi ani”, a spus plângând Claudia.

Karina a fost impresionată de colega sa și, apoi, într-un interviu acordat reporterului de la Survivor România a vorbit despre Claudia.

”Claudia este un caracter, o persoană cum eu nu am mai cunoscut până acum. Eu nu am cunoscut un astfel de om până acum. Am mai cunoscut oameni credincioși, dar ea este altfel. Le îmbină perfect, nu am un cuvânt pentru ea, este foarte bună. Ea intră în jocurile noastre, în discuțiile cu noi. Dar, sunt și momente în care te marginalizezi pentru ca simți că ești diferit. Din contră însă, ar trebui să se apropie de noi pentru că nimeni nu-i vrea răul”, a spus Karina despre Claudia, colega sa de la Survivor România.

Claudia, războinica de la Survivor România, s-a deschis în fața colegei sale, Karina, despre copilăria dificilă pe care a avut-o: ”Atenție din partea părinților nu mi-a lipsit pentru că nu știu ce e aia. Atenție din partea prietenilor nu mi-a lipsit pentru că o am”.

Războinica a declarat că nu vrea să-și ierte părinții pentru ce i-au făcut: ”Părinții de sânge m-au căutat, dar niciodată nu i-am acceptat. Întotdeauna când am fost căutată, fugeam de ei că nu vreau să-i văd. Am avut o durere la vârsta de 10 ani și nu pot să uit ce au făcut ei. E greu să ierți. Cred că e chestia cu care mă lupt cel mai mult din tot Universul ăsta, să pot să-i iert pe ei ce au făcut când eram mică”.

”Am stat două zile obigatoriu la ei și când au văzut că nu mai pot și ce au făcut cu mine, m-au adus înapoi. Trebuia să mint că de fapt nu s-a întâmplat nimic acasă la ei. Oamenii de acolo au văzut tot, cum eram eu acolo, tot corpul meu. Am fost bătută, lovită rău și trebuia să mint că n-am fost bătută. D-aia nu pot să-i iert”, a adăugat Claudia, moment după care a izbucnit în lacrimi.

Cine e Claudia Rostas de la Survivor România

Claudia Mirela Rostas are 28 de ani, este din Cluj Napoca si lucreaza ca femeie de serviciu, iar in timpul liber activeaza ca voluntar in beneficiul copiilor orfani. A practicat judo, handbal, volei inca din copilarie.