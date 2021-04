In articol:

Claudia Neghină a născut o fetiță perfect sănătoasă. Prima imagine cu micuța Sofia a fost postată de rețelele de socializare.

Claudia Neghină a născut

În data de 21 aprilie, Claudia Neghină a devenit mămică pentru prima oară. Vedeta a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, la 08.00

dimineața. Pe contul său de socializare, aceasta a postat o primă fotografie cu micuța Sofia, dar și primele declarații.

”Cea mai frumoasa zi din viata mea: astazi, la 8:00, a venit pe lume printesa mea, Sofia! Nu exista cuvinte sa descriu ceea ce simt, efectiv nu m-as dezlipi de ea... si sentimentul este reciproc! Va multumesc tuturor pentru frumoasele ganduri, suntem bine si sanatoase amandoua. #mom 💞 #happierthanever”, a scris Claudia Neghină pe Instagram.

Zeci de mesaje au curs în mediul online pentru proaspăta mămică.

Claudia Neghina declara în urmă cu ceva timp că a aflat că este însărcinată la 19 săptămâni, după ce i-a spus o prietenă că ar putea fi însărcinată.

”Jumătate din sarcină nici nu am simțit-o pentru că n-am știut. Am aflat la 19 săptămâni că sunt însărcinată. Eu aveam ceva probleme hormonale. Am observat că nu mi-a mai venit menstruația, însă având ceva probleme hormonale, am mers pe baza lor. Făceam yoga, mult sport. Am observat că au început să se acopere pătrățelele”, a povestit vedeta.