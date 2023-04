Claudia Pătrășcanu a povestit ce s-a întâmplat cu mama sa, după ce tatăl ei a decedat. Lucrul despre care nu a putut să o întrebe nici până în ziua de astăzi: "Nu aș vrea să fiu în sufletul ei"

In articol:

Claudia Pătrășcanu este de zeci de ani în lumina reflectoarelor, dar mereu a preferat discreția în ceea ce o privește.

Astfel că nu multă lume știe că în spatele femeii puternice de azi, artista ascunde o mare dramă, moartea tatălui pe vremea când ea avea doar 15 ani, dar și viața grea pe care a dus-o mama ei, după tragedia care s-a abătut asupra familiei.

Claudia Pătrășcanu a simțit lipsa dialogului emoțional cu mama ei

De când a rămas orfană de tată, artista a fost crescută numai de mamă și spune că niciodată nu i-a lipsit nimic din punct de vedere material, poate doar, uneori, lucrurile sentimentale nu s-au făcut auzite.

Invitată în cadrul emisiunii prezentată de Mihai Ghiță, Claudia Pătrășcanu și-a deschis sufletul în fața tuturor și a vorbit despre viața mamei sale în lipsa tatălui, dar și despre ce nu a primit din partea celei care a adus-o pe lume.

Întrebată de ce nu și-a refăcut mama sa niciodată viața, Claudia Pătrășcanu a declarat că nu poate da un răspuns clar, căci nici măcar nu putut să stea de vorbă vreodată cu părintele ei pe acest subiect.

Cel mai probabil, crede ea, părinții ei și-au făcut vreun jurământ înainte de tragedie sau, poate, mama sa nu a găsit bărbatul potrivit pentru ea.

Iar dacă din viața mamei sale a lipsit mereu un bărbat, din viața Claudiei, susține ea, cel mai dureros aspect a fost că a avut un părinte mai introvertit.

De aceea, pentru că ei i-a lipsit să audă de la mama sa cât de mult o iubește, chiar dacă știa acest lucru și-l simțea, ea, pentru că are acum doi copii, se asigură zi de zi că rostește cele două cuvinte: te iubesc!

”Nici nu știu și nici nu aș vrea să fiu în sufletul ei. Cred că așa ne-a crescut mama și pe vremuri așa se creșteau copiii. Mama nu mi-a spus mie niciodată 'Te iubesc'. Niciodată. Nici în ziua de astăzi. Eu le spun copiilor mei frecvent lucrul acesta. Și ea mi-a spus, zice: 'Nu le mai spune așa, non-stop'. Mi-a arătat, într-adevăr, a fost mai introvertită, mai închisă în ea. Nici nu știu de ce (n. red nu și-a refăcut mama ei viața). O fi făcut vreo înțelegere cu tata, nu știu, și-au promis viață veșnică. Ori nu a găsit persoana potrivită. Cred că ea ar putea să răspundă. Dar niciodată nu mi-am permis să o întreb. Și nici acum nu aș intra în sufletul și viața ei. Cred că fiecare dintre noi avem așa, câte ceva ce nu putem să spunem. Ori nu poți să spui în cuvinte, ori nu vrei să spui, preferi să ții pentru tine”, a spus Claudia Pătrașcanu, în cadrul emisiunii ”În oglindă”.

Discutând pe acest subiect, artista a recunoscut că, privind în urmă, nu poate spune că i-a lipsit iubirea de mamă, căci a avut-o mereu, a simțit-o și a văzut-o în toate formele ei, dar mai niciodată nu a auzit-o din gura acesteia.

Tocmai de aceea, vedeta crede că în spatele oricărei relații, de orice fel și în spatele oricărei persoane puternice, de fapt, pe lângă ceea ce se află ca simțire, este important ca sentimentele să fie spuse, vorbite, strigate-n gura mare, ascultate și date înapoi înzecit.

”Nu știu dacă îmi lipsește pentru că știu că mă iubește, este normal, dar eu am vrut și vreau să le spun copiilor mei zi de zi "Te iubesc". Vreau să le și arăt, să le și spun. Pentru că de multe ori noi, oamenii, vrem să și auzim acest "Te iubesc", această prețuire, cât de mult însemni pentru mine. Și eu am fost închisă, am avut și eu momentele mele și poate n-am spus, dar de multe ori oamenii au nevoie și de vorbe calde, frumoase”, a mai spus artista, pe canalul de YouTube ”TheXclusive”.