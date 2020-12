Claudia Pătrășcanu a spus tot adevărul despre amanta lui Gabi Bădălău! Dezvăluiri șocante din partea fostei soții a omului de afaceri: "Minciuna are picioare scurte..."

Claudia Pătrășcanu face tot posibilul, de mai bine de un an de zile, să câștige custodia copiilor, în procesul de divorț cu fostul ei soț, Gabi Bădălău. Femeia face dezvăluiri șocante despre omul de afaceri. Se pare că vedeta îl acuză de infidelitate și a venit cu dovezi.

Divorț cu probleme pentru Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău

Se pare că femeia a ajuns la capătul puterilor și declară că nu știe ce să mai facă pentru a răspunde acuzațiilor primite din partea fostului soț. Tot ce își dorește este să obțină custodia micuților, iar tatăl lor să plătească pensia alimentră.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău[Sursa foto: Instagram]

”Uneori sunt nevoită sa răspund acuzațiilor “soțului” pe care le face public,dar nu prin vorbe ci prin fapte. Dacă nici in al 12-le-a ceas nu accepta și nu realizează ca ceea ce face și spune are legatura și cu copiii noștri, este mai mult decât clar, continua sa ma târâie intr-o lupta pe care eu, nu mi-am dorit-o niciodată.”, a scris artista pe Facebook.

Totodată, Claudia declară faptul că tatăl lor nu este interesat de micuți și vizitează destul de rar. Ba chiar mai mult, fosta solistă adaugă faptul că Gabi vine doar la zile aniversare, în cel mai fericit caz.

”Menționez ca in tot acest timp, perioada de 1 an continuu, cei doi copii pentru ale căror drepturi ma lupt de 1 an și 4 luni, au fost obiectivul de ultim interes al tatălui, care ii vedea in cel mai fericit caz de zilele aniversare. Caci da, oameni buni, indragosteala nu tine de cati copii ai acasa! In fond, declarativ, poți fii tata doar cu numele!”, a adăugat vedeta.

Claudia Pătrășcanu îl acuză pe fostul soț de infidelitate

Mai mult de atât, femeia a postat mai multe imagini pe contul său de Facebook, în care le arată oamenilor din mediul online mai multe dovezi care arată faptul că fostul ei soț a înșelat-o.

Claudia Pătrășcanu și fostul soț[Sursa foto: Instagram]

”Pentru ca îmi place sa vorbesc numai cu dovezi concrete ci nu doar cu vorbe și acuzații nefondate, va prezint in fotografii câteva din mesajele romanțioase, din fericitul cuplu paralel. In plus, in premiera, pun la dosar(aici), imagini din ultima escapada cu amanta, petrecuta in Delta Dunării, perioada 2-6 August 2019 și i reamintesc pe aceasta cale “soțului” ca minciuna are picioare scurte fie public, fie in instanța”, a mai scris Claudia Pătrășcanu.