Cu toate acestea, Claudia Pătrășcanu pare să fi ajuns la capătul răbdării cu privire la felul în care Gabi Bădălău o tratează și, alături de el, întreaga familie a acestuia, cunoscută pentru ”puterea” pe care o deține în județul Giurgiu.

”Primesc foarte multe mesaje în care sunt întrebată “cum de nu am ajuns la o înțelegere amiabilă cu tatăl copiilor mei?! Și de ce vreau instanță?! Oameni buni ... Eu nu mi-am dorit niciodată un război în care să fie implicați copiii noștri!!! Tatăl lor este cel care a decis că-și dorește că divorțul nostru să aibă loc prin instanță! De fiecare dată când ajunge de prin cluburi sau de prin vacanțele pe care și le petrece cu diverse “doamne” , îmi trimite mesaje de amenințare și intimidare, că instanța va decide în favoarea lui! Mă întreb și eu, cum probabil că vă întrebați și mulți dintre voi care citiți aceste rânduri acum, cum știe el deja ce va decide instanța???”, este unul dintre mesajele explicite postate de Claudia Pătrășcanu.

Mai mult decât atât, Claudia Pătrășcanu aduce acuzații grave și soacrei sale, precum și ”baronului de Giurgiu”, controversatul politician Nicolae Bădălău, tatăl viitorului fost soț al ei. ”Pentru soțul meu și familia lui, cale amiabilă ar însemna să tac și să renunț eu la copiii mei! NICIODATĂ!!! Precizez că bunicii nu i-au căutat niciodată pe copii în cele 10 luni, n-au fost niciun fel de sprijin pentru noi. Ba din contră, au ajuns câteva probe la mine în care bunica, mama soțului meu îi scria “să nu vină cu nimic la copii, doar c-o jucărie de la benzinărie”. În continuare, vă spun că nu am așteptări de la nimeni, mi-am achiziționat singură o mașină, m-am mutat singură înapoi în București, am făcut singură demersurile ca și copiii să urmeze o grădiniță, mă ocup singură de activitățile pentru vârsta lor! Amiabil, tatăl lor și-ar dori să nu participe la nicio cheltuială pentru copiii lui, ca urmare să renunțe la statutul de tatăl lor! Sunt pregătită oricând să nu-i mai cheme “ BĂDĂLĂU”, vor avea și mamă și tată în CLAUDIA PĂTRĂȘCANU și atunci nu vor mai avea nevoie de nicio pensie alimentară”, a mai explicat Claudia Pătrășcanu.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, la munte împreună de dragul copiilor

La începutul acestui an, Claudia Pătrășcanu a publicat pe pagina ei de Instagram o serie de filmulețe în care apare alături de soțul ei, Gabi Bădălău, și cei doi fii ai lor, Gabriel și Nicolas. În imagini, cei doi soți zâmbesc larg și se joacă alături de copii, dar, chiar și așa, Claudia Pătrășcanu a fost explicită cu privire la relația cu Gabi Bădălău, precizând, public, că s-au văzut doar de dragul copiilor.

Claudia Pătrășcanu a anunțat anul trecut că l-a părăsit pe soțul ei, Gabi Bădălău

„După atata umilința, abuz emoțional, infidelități, lipsa de lângă cei mai minunati copii, jigniri, minciuni...... Renunț! Renunt la viața falsa și trista pe care am îndurat o intr-un an cât intr-o suta! ! Vreau sa lupt, dar nu sunt singura, ci cu Dumnezeu....... Lupt pentru cei mai curați și sinceri oameni din viața mea (copiii mei)! Veți creste cu iubire și liniște...... restul nu contează! Atata timp cât Dumnezeu ne da sănătate,l e putem face pe toate! M-ați întrebat luni la rând de ce nu mai postez cu “soțul”....... Și-a vândut sufletul pentru nimic și nu i-a pasat de nimeni și nimic, doar de cruzime! Noapte binecuvântata tuturor!”, a scris Claudia Patrașcanu pe pagina ei de Facebook.

La câteva zile, Gabi Bădălău a reacționat și el, tot pe Facebook. „Cel mai josnic este acel om care în momentul în care se supără pe tine neagă faptele tale bune, îți dezvăluie secretele, te vorbește de rău, uită tot ce ai făcut pentru el și te descrie altora într-un mod lipsit de bun simț”, a fost mesajul lui Gabi Bădălău, la numai câteva zile de la postarea acidă a cântăreței Claudia Pătrășcanu.