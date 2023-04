Claudia Pătrășcanu nu și-a mai putut stăpâni lacrimile, când a vorbit despre tatăl ei. Care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a spus, înainte să piardă lupta cu boala: "Nu putea să moară fără să mă îmbrățișeze. Am ajuns, ne-am luat la revedere"

In articol:

Claudia Pătrășcanu a vorbit, răpusă de durere, despre tatăl ei care a decedat la vârsta de 37 de ani. Cântăreața a fost invitată în cadrul emisiunii “În Oglindă”, moment în care și-a așezat sufletul pe tavă și a rememorat ultimele amintiri cu părintele său.

Vedeta și-l amintește pe tatăl său ca fiind un om bun, cu o inimă mare și un exemplu demn de urmat. Bărbatul i-a fost alături în orice moment al vieții și a învățat-o să prețuiască fiecare clipă. De asemenea, Claudia Pătrășcanu a mărturisit că a crescut într-o familie în care părinții ei s-au iubit foarte mult, lucru pe care fiecare copil ar trebui să îl vadă în familia sa.

"Rar mi-e dat să vorbesc. Mi-aduc aminte de tata. Era un tată exemplu, atât de bun, atât de cald, iubitor. Îi plăcea muzica, așa ne-a crescut, cu muzică. Mi-l amintesc perfect. Ca tată. Nu știu ca și soț, asta poate să spună mama. Am trăit și am copilărit într-o familie cu părinți care s-au iubit. Și asta e foarte important. Copilul să vadă și să simtă acest lucru, pentru că doar așa va crește și va ajunge un om bun, curat, drept, cinstit și de bază. Cine a zis că educația, primii 7-10 ani contează, chiar a avut dreptate. Asta e foarte important”, a mărturisit Claudia Pătrășcanu, în cadrul emisiunii “În Oglindă”, care poate fi vizionată pe canalul de YouTube theXclusive.

Tatăl Claudiei Pătrășcanu, un exemplu pentru copiii săi

Claudia Pătrășcanu își simte tatăl în fiecare moment al vieții sale și crede cu tărie că îi este alături zi de zi.

Vedeta regretă că părintele său nu și-a putut cunoaște nepoții, însă le povestește mereu despre acesta. Cântăreața îi este recunoscătoare bărbatului, întrucât a fost un model pentru ea și a putut să îi calce pe urme.

“Trăiește în sufletul meu zi de zi. Trăiește lângă mine, îl simt. Și mă rog. Cred că și el de acolo, de sus, m-a ajutat foarte mult în perioada grea, și în perioadele frumoase. Le vorbesc copiilor despre bunicul lor și regret că n-a existat șansa asta, să îi cunoască pe nepoți. Mai cred un lucru, dacă el ar fi fost și ar fi existat, cu siguranță ar fi știut să-mi ia apărarea. Am avut nevoie de el în momentele grele, în care simțeam că sunt singură și că nimeni nu putea să mă apere. Copiii fiind foarte mici... Era singurul care putea să facă ceva, să pună piciorul în prag, că până la urmă un bărbat contează foarte mult în viața unui copil sau a unei femei. Și acum, că deschidem subiectul, îl simt aici (n. red pe tatăl ei). Avea o voce atât de frumoasă... Cânta la acordeon. Nu știu, cred că așa a fost să fie, după moartea lui să mă descopăr, să-mi descopăr calitățile vocale, să duc eu mai departe cântecul”, a mai spus Claudia Părtășcanu.

Claudia Pătrășcanu, despre tatăl ei decedat la vâsrta de 37 de ani [Sursa foto: Captură YouTube - În Oglindă]

Claudia Pătrășcanu, ultimele clipe alături de tatăl ei

Tatăl Claudiei Pătrășcanu a murit la vârsta de 37 de ani, răpus de leucemie. Vedeta a rămas doar cu mama și fratele său, încă de când avea 15 ani, însă îl poartă pe bărbat în suflet și îl povestește cu cele mai frumoase cuvinte. Artista a rememorat ultimele clipe alături de părintele său, iar ultima îmbrățișare i-a rămas întipărită în memorie. Momentul a fost unul cu adevărat traumatizant pentru artistă.

“Aveam 15 ani când el a murit, eram mică, foarte mică. Îmi amintesc că îmi spunea cum să mă port în societate, să nu greșesc, să fiu puternică. Întotdeauna îmi spunea: 'În orice circumstanțe ale vieții tu trebuie să fii puternică, femeia-bărbat. Dar întotdeauna atunci când vei avea o familie să-ți respecți soțul'. Să fiu cam cum a fost mama, loială. 'Să ai grijă de soțul tău, de familia ta, de copii'. Așa am fost. Mi-a dat sfaturi foarte bune, nu ai cum să le uiți sub nicio formă. Tata mi-a lipsit în viața aceasta, regret, s-a dus de tânăr. Atunci când pleci de tânăr, la 37 de ani, parca prea tânăr... Trebuia să facă mai multe în viața aceasta.

Oh, da... Îmi aduc aminte, normal, nu se uită (n.r. cum a murit tatăl ei). A fost o traumă pentru mine, un șoc. Colegii mei au venit și m-au luat de la școală, mi-au spus că tata a murit. Nu știam pe unde calc, mi-am uitat și ghiozdanul, nu știu ce am făcut. Stăteam în stația de autobuz și nu auzeam decât urlete. O auzeam pe mama, pentru că a avut o încercare a morții, să spun așa, cu câteva seri înainte. A fost întors din drum și apoi știu de la mama că el a trimis după mine la școală să mă aducă, pentru că nu putea să moară fără să mă îmbrățișeze. Am ajuns, ne-am luat la revedere unul de la celălalt. Și așa a plecat tata. Nu a murit acasă, a murit la spital, dar măcar a murit împăcat că ne-a văzut pe mine, pe fratele, pe mama. A fost o moarte dură, pentru că era tânăr. Era un om atât de frumos și de bun. Și foarte credincios. Cred că Dumnezeu a vrut să-l ia. Mi-a spus că mă iubește foarte mult.

Leucemie, dintr-odată, pur și simplu. Boala când vine te întreabă? Dar niciodată nu a fost supărat pe Dumnezeu. Și nu a vrut să ne chinuie. Tot mai spera, că omul speră.(...) Dacă nu mai sunt zile, nu prea mai ai ce să faci. Nici banii nu te mai salvează, nimic. Dacă Dumnezeu vrea să pleci, pleci”, a rememorat Claudia Pătrășcanu.