Claudia Pătrașcanu s-a mutat în casă nouă! Vedeta a spus cine a ajutat-o, de fapt, să își construiască vila în care locuiește alături de cei doi copii: „S-au auzit multe zvonuri”

Claudia Pătrășcanu și-a revenit după divorțul răsunător prin care a trecut și a început o viață nouă. Vedeta s-a mutat din casa părintească și locuiește acum împreună cu cei doi copii ai ei, într-o vilă cu un etaj. Zvonurile nu au ocolit-o, oamenii spunând că aceasta a fost ajutată de fostul soț pentru a-și ridica noua casă, iar Claudia a vrut să facă lumină și a dezvăluit cum a reușit, de fapt, să se mute într-o altă locuință.

Claudia Pătrășcanu a dezvăluit că, în ultimii ani, a lucrat foarte mult pentru a-și putea ridica vila cu un etaj. Artista a mărturisit că a fost ajutată, de fapt, de mama ei, și nu de tatăl copiilor săi, de care s-a despărțit în urma cu câțiva ani. Mama Claudiei Pătrășcanu i-a oferit acesteia un teren pe care îl deținea în urma unei moșteniri, iar ea a reușit, singură, să își construiască o casă exact așa cum a visat întotdeauna.

„S-au auzit multe zvonuri, că ar fi fost cumpărată de fostul soț pentru copii… nimic adevărat. Tatăl copiilor mei nu a contribuit cu niciun leu la aceasta casă! Când un părinte vrea și își dorește din suflet să facă ceva pentru copilul lui, face și punct. Restul sunt vorbe, laude și nimic. Casa în care locuiesc eu și copiii mei este o moștenire pe care părinții mei o aveau în terenuri. , a declarat Claudia Pătrășcanu pentru Cancan.ro.

Claudia Pătrășcanu și copiii ei s-au mutat în casă nouă [Sursa foto: Instagram]

Ce sacrificii a făcut Claudia Pătrășcanu pentru a-și construi o casă

Cântăreața a dezvăluit că a muncit timp de 3 ani și jumătate pentru a putea să își contruiască locuința visurilor ei. Claudia Pătrășcanu a fost nevoită să facă multe sacrificii pentru a-și ridica vila și a povestit că, în toți acești ani, a făcut economie și chiar și-a vândut din lucruri pentru a se putea descurca.

În plus, vedeta are și o afacere cu articole vestimentare în mediul online de care se ocupă, mărturisind că i-a fost foarte greu să se împartă între viața de mamă, cea de afaceristă și cariera muzicală.

„Trei ani și jumătate nu mi-am achiziționat nici măcar un fixativ pentru păr, renunțasem la șampoanele de păr scumpe, la creme, la haine. Mi-am vândut haine, accesorii, la evenimente mă îmbrăcam cu ce aveam în dressing. Singurii bani pe care îi cheltuiam au fost pe mâncare, activitățile extrașcolare ale copiilor, grădinița, plăcerile lor. Când mă uitam în ochii lor, vedeam doar curaj, ambiție, putere și dorința de a reuși și de a le oferi ceea ce îmi doream pentru noi. Să vă zic cum alergam la București să iau marfă pentru magazinul online? Ierni grele și geroase… Eu mă schimbam în frig pentru a face postări frumoase și pentru a vinde. Adormeam la 1-2 dimineața și mă trezeam la 5 să fac colete pentru a le trimite clientelor. Făceam peste 50 de colete. Mă ocupam și de copii, școală, mâncare, de magazinul online și de cariera mea”, a mai povestit artista.

Claudia Pătrășcanu este foarte mulțumită și liniștită în prezent și se bucură că a reușit, cu multe sacrificii, să se mute într-o casă nouă împreună cu micuții săi. Artista îi este recunoscătoare lui Dumnezeu pentru că i-a dat putere și a mărturisit că această locuință le-o va lăsa moștenire copiilor ei.

„Niciodată n-am spus că nu mai pot, dar am spus: mulțumesc, Doamne, că le pot face pe toate. Am făcut multe sacrificii și am muncit cinstit și azi mă bucur pentru copiii mei, iar când deschidem ușa casei noastre, aveam cea mai mare liniște. Eu pot mult și întotdeauna fac ca lucrurile să fie făcute după placul lui Dumnezeu. Am avut prieteni adevărați, care mi-au fost alături, mama, copiii mei. Aceasta casă va rămâne moștenire copiilor mei. Suflet pentru suflete! Se spune că pe copii să-i ajuți atunci când chiar au nevoie cu adevărat. Atât eu, cât și copiii mei aveam nevoie să fim liniștiti. Aici a fost mâna lui Dumnezeu, care așează lucrurile”, a mai declarat Claudia Pătrășcanu.