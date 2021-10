Claudia Pavel împlinește 37 de ani. Cariera artistică, de la trupa Candy la cântăreață solo

In articol:

Claudia Pavel a arătat încă din copilărie că are înclinație spre muzică și și-a urmat pasiunea, iar prin muncă a ajuns la artista de astăzi, cu o carieră însemnată în muzică.

La mulți ani, Claudia Pavel! Artista împlinește astăzi 37 de ani

Claudia Pavel este o artistă, o femeie și o mamă împlinită. Artista s-a născut pe 19 octombrie 1984, în Mangalia și a început să cânte de mică. În cadrul emisiunii Teo Show, artista a povestit că a început să cânte înainte de a vorbi, la vârsta de 2 ani.

"Am și casete cu bandă doveditoare, aveam 2 ani și cântam frumos. Se înțelegea. Cântam pe notă, lung. Toată lumea și-a dat seama că am talent, că mă auzeau și vecinii. Îmi făceam propriile emisiuni audio și mă înregistram. Am cântat la toate obiectele care semănau cu microfon. De la nașa până la vecina mi-au adus tot ce mi-a trebuit, pentru că asta a fost dorința mea să fiu cântăreață. Mi-au luat microfon, nașa îmi făcea rochiile de scenă, mama îmi cumpăra negativele.",

mărturisea Claudia Pavel

Citeste si: Clipe de coșmar pentru Claudia Pavel! Mesajul transmis în miej de noapte: „Majoritatea copiilor noștri au probleme pulmonare”

Claudia Pavel și fiul ei Noah [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

De când a devenit mamă, cele mai frumoase surprize vin din partea fiului ei, Noah.

"În fiecare an, de când pricepe, îmi pregătește casa cu baloane. El știe că zilele noastre sunt cele mai importante, petrecem și ne bucurăm. Este și mai minunat, și mai înțelept, este un înger. El este bărbatul casei. Sunt atât de recunoscătoare pentru îngerașul pe care mi l-a dat Dumnezeu.", povestea Claudia Pavel anul trecut.

Citeste si: Claudia Pavel: ”Prefer oricând Republica Dominicană. Cu toate insectele care m-au înțepat. Mai bine alergică”

Cariera Claudiei Pavel. La 15 ani a intrat în trupa Candy

Claudia Pavel, la Teo Show [Sursa foto: Instagram]

Claudia Pavel a început să ia primele lecții de muzică la vârsta de 7 ani. La 15 ani a intrat în trupa Candy, înființată de Laurențiu Duță. Trupa a fost formată din Claudia Pavel, Giulia Anghelescu și Elena Vasilache (Selena). Au scos primul album numit "Candy", apoi Claudia a părăsit trupa și s-a orientat spre o carieră solo, sub numele de Claudia Cream. Până în prezent, Claudia a lansat 5 albume solo.

Citeste si: Claudia Pavel, primele declarații din Republica Dominicană: „Eu știam ce o să găsesc aici, am stat cinci săptămâni la Exatlon”

În vara anului 2011, Claudia Pavel a jucat un rol principal în filmul "Terapie pentru crimă" și a cântat pentru soundtrack-ul filmului.