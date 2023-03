Claudia Puican a izbucnit în plâns, când și-a văzut părinții în direct! Dezvăluirea pe care a făcut-o cu ochii în lacrimi despre familia ei: "Ne dăm seama prea târziu"

In articol:

Claudia Puican a avut parte de un moment emoționant în ultima ediție a emisiunii moderate de Cătălin Măruță. Soția lui Armin Nicoară și-a deschis sufletul și a vorbit despre greutățile cu care s-a confruntat în copilărie, dar și despre familia sa, pe care a reușit în sfârșit să o aducă aproape de ea, la Timișoara.

Mai mult, artista a avut parte de o surpriză de proporții, căci părinții ei au fost invitați în platou, fără ca aceasta să știe.

Claudia Puican, surpriză de proporții în direct! A început să plângă, după ce și-a văzut părinții în platou: "Ne dăm seama prea târziu!"

Claudia Puican a fost luată prin surprindere de Cătălin Măruță. Invitată în direct, soția lui Armin Nicoară a povestit despre familia ei, dar și despre cât de împlinită se simte acum, că și-a putut aduce părinții și fratele aproape de ea, în Timișoara. La un moment dat, însă, artista a izbucnit în plâns când a văzut că mama și tatăl ei au apărut în platou: "Mă bucur foarte mult că acum stă (n.r. fratele ei) cu părinții mei în casa cea nouă pe care am renovat-o. De fiecare dată când mă duc la ei acasă mă uit la ei și la locul de acolo și nu-mi vine să cred nici acum că ei stau lângă noi.

Sunt atât de fericită că Dumnezeu e atât de mare. Dumnezeu vede oamenii care fac bine și care sunt buni. Îndrum pe toți care au părinți să-i prețuiască, să-i iubească, pentru că ne dăm seama poate prea târziu că ei sunt cei mai importanți oameni din viața noastră." , a dezvăluit Claudia Puican, înainte ca mama și tatăl ei să-i facă o surpriză și să intre în direct.

Claudia Puican, alături de mama ei [Sursa foto: Captură video]

Claudia Puican, alături de tatăl ei [Sursa foto: Captură video]

Claudia Puican nu s-a ferit să vorbească nici despre perioada copilăriei. Artista mai are patru surori și un frate, pe care părinții l-au adoptat când era mic, dar acest lucru nu i-a împiedicat să-și fie alături în cele mai grele momente. Au crescut împreună și se înțeleg mai bine ca oricând, iar soția lui Armin Nicoară are grija ca tânărului să nu-i lipsească nimic și să ducă o viață normală. Claudiu s-a născut cu o malformație la maxilar, care i-a afectat în timp vorbirea: "Oamenii trebuie să ne cunoască și cu bune, și cu rele. Oamenii care mă urmăresc știu că eu niciodată nu am ascuns nimic. Dacă am provenit dintr-o familie mai modestă, dacă am avut greutăți, chiar și în zilele noastre. Chiar dacă acum avem o situație foarte bună și am reușit să îi mutăm pe ai la noștri la Timișoara. Eu împărtășesc cu oamenii care mă urmăresc și momente frumoase, și momente mai puțin bune. Ei (n.r. părinții) sunt cei mai importanți pentru mine.

Chiar dacă am avut o perioadă mai grea în copilărie. Noi suntem patru surori și fratele mai mic este înfiat, este verișorul nostru, dar este ca și fratele nostru, niciodată nu s-a pus problema să se facă diferență între noi. Chiar îmi amintesc din copilărie, de când a venit mama cu el acasă. Taică-miu întotdeauna și-a dorit un băiat. Când l-a văzut pe Claudiu a zis: 'Poate că Dumnezeu l-a trimis cu un scop în viața noastră'. El s-a născut cu o malformație la maxilar, nu ne-am dat seama, doar după cinci ani ne-am dat seama că nu vorbește. Acum vorbește, dar nu ca și noi.

Chiar mă adresez oamenilor, dacă cunosc vreun medic care poate să ne ajute cu un sfat, unde se poate opera, să aibă și el o viață normală, pentru că el suferă foarte mult din cauza asta. Noi ne-am interesat și la Timișoara de un medic, am fost cu el, i-am pus și aparat dentar, doar că eu aș vrea mai mult pentru el. Este o mică schimbare, l-am programat în vară, doar că dacă s-ar putea să știe cineva un medic mai bun, chiar aș vrea să-mi dea mesaj.", a povestit Claudia Puican cu ochii în lacrimi, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Claudia Puican [Sursa foto: Captură video]