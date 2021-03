Claudia Puican, dezvăluiri cutremurătoare despre problemele de sănătate ale fratelui său: „Are o malformație”

In articol:

Claudia Puican se află printre cele mai îndrăgite artiste din showbiz-ul românesc. Deși fanii o știu mereu o persoană veselă și zâmbitoare, în spatele acestui zâmbet se ascunde o dramă. Frumoasa cântăreață a decis să povestească adevărul despre problemele de sănătate cu care se confruntă fratele ei mai mic. Potrivit spuselor sale, fratele său s-a născut cu o malformație la nivelul bărbiei, ce i-a creat probleme în vorbire.

Citeste si: Claudia Puican i-a dat umilință lui Armin Nicoară! Ce i-a făcut, după concediu Video

„Cu părere de rău trebuie să vă spun că are o problemă de vorbire și o malformație la bărbiță. Ne-am dat seama pe la 6 ani când nu putea să spună nici mama, nici tata. Am încercat să mergem la tot felul de medici, am căutat cu disperare pe cineva. Mai târziu am aflat că are o fractură de os la bărbiță. Doctorii spun că probabil în pântecele mamei, de la o lovire sau probabil când a fost născut. Are și traume din copilărie. Copii râdeau de el la școală pentru că arăta diferit, nu vorbea.”, a spus Claudia Puican cu durere în glas despre fratele său.

Claudia Puican[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Gina Pistol, criticată dur pentru gestul făcut față de mica ei prințesă- bzi.ro

Problemele de vorbire l-au afectat pe fratele Claudiei Puican

De asemenea, această afecțiune l-a urmărit toată viața pe fratele artistei, în vârstă de 18 ani. Problemele de vorbire l-au afectat extrem de mult și în relația cu colegii de la școală.

Claudia Puican a mai precizat că tânărul a fost născut de mătușa sa, iar din cauza problemelor psihice cu care aceasta se confrunta a decis să îl lase în plasament. Într-un final, părinții artistei au hotărât să-l adopte pe micuț.

Citeste si: Armin Nicoară și Claudia Puican, dezvăluiri exclusive despre nuntă! ”Acum pregătim lucrurile”

„A venit în familia noastră în urmă cu 18 ani atunci când sora mamei mele, adică mătușa mea l-a născut pe Claudiu și a renunțat la dreptul de mamă și l-a lăsat în plasament. Avea ceva probleme psihice și nu putea să-l crească. Mama când a fost la spital, i-a propus să-l țină pe Claudiu până ce vor găsi o familie să îl adopte.”.