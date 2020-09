Armin Nicoara si Claudia Puican au fost intr-o luna de miere

După ce, în scurta lună de miere pe care au avut-o în Turcia, Armin Nicoară a avut grijă să o răsfețe cât a putut de mult pe Claudia Puican, întors la Timișoara, artistul pare să nu se mai poată ”opri”, lucru care l-a făcut să ajungă ținta ironiilor frumoasei sale iubite...

Obișnuit să fie îngrijit, să i se aducă totul la ”botul calului” și, mai mult, să nu facă mai nimic din ceea ce înseamnă treburile gospodărești, Armin Nicoară s-a schimbat radical. Iar acum, după ce s-a împăcat cu Claudia Puican – cei doi fiind, acum mai bine de o lună, la un pas să își spună ”adio” definitiv – Armin Nicoară și-a dat seama că trebuie să se implice în treburile casei. Și, mai mult, să încerce să îi arate Claudiei, cea care l-a îngrijit în ultimele luni, că o ”merită”.

Așa că, odată întorși în Timișoara din Turcia, Armin Nicoară și Claudia Puican s-au dus la cumpărături. Dar, de această dată, Armin a dovedit că ștuie cum trebuie să se poarte cu ea, spre surpriza Claudiei, obițșnuită să împingă căruciorul plin în timp ce artistul dicta ce și-ar mai dori din magazin. Așa că, fără să stea prea mult pe gânduri, Claudia Puican l-a și filmat pe Armin Nicoară în timp ce se opintea cu căruciorul plin cu cele necesare casei. ”Ce bărbat am în casă, nu mă lasă să mă chinuiesc eu să car cu cărucioarele! De asta ne-am împăcat”, l-a înțepat Claudia Puican, sugerând că, de fapt, discuțiile despre implicarea lui în treburile gospodărești au existat și au fost chiar un punct important de pe lista ”negocierilor”.

Doar că, spre șocul Claudiei Puican, Armin nu s-a mulțumit cu împinsul căruciorului de cumpărături, el fiind cel care, fără ajutor, a insistat să care toate cele cumăpărate în casă și, mai mult chiar, le-a și aranjat. ”Doamne, deci eu chiar sunt șocată! Nu pot să cred! Acum te-ai apucat să aranjezi (cumpărăturile, n. red.) tu singur în frigider! Doamne, stai să îmi fac cruce! Nu pot să cred”, a mai spus Claudia Puican, încântată că iubitul ei s-a maturizat suficient.

În Turcia, pentru a-l motiva să fie mai atent cu ea, Claudia Puican i-a făcut o surpriză de proporții lui Armin Nicoară: o ședință foto topless, la piscină. ”I-am făcut o surpriză lui Armin. Sigur nu are cum să mă uite, vreodată, când nu sunt lângă el”, ne-a spus, secretoasă, Claudia Puican. ”Am înlemnit când am văzut fotografiile. Niciodată nu a pozat așa de sexy, atât de explicit. Sunt multe fotografii, le-a făcut pe când eu mă odihneam și mi le-a trimis. Chiar mă întrebam cină mă trezește, dar când am văzut pozele... am rămas fără aer”, ne-a recunoscut Armin Nicoară care sugerează că sunt cadre și mai fierbinți decât cele care au intrat în posesia WOWbiz.ro.