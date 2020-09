Armin Nicoara si Claudia Puican sunt in Turcia, in luna de miere

In articol:

Luna de miere pe care Armin Nicoară și Claudia Puican o trăiesc în Turcia, în Belek, pare să le priască de minune amândurora, iar relația dintre ei pare să fie mai fierbinte ca niciodată.

Și, pentru că Armin Nicoară se dă peste cap să o răsfețe cum poate el mai bine, frumoasa Claudia Puican, partenera lui de viață și de scenă, a decis să îi facă o surpriză de proporții. Așa că, fără să stea pe gânduri, Claudia Puican a făcut, special pentru Armin Nicoară, o ședință foto mai fierbinte ca niciodată, o ședință foto care, cu siguranță, îl va ține pe saxofonist departe de orice alte tentații. Mai exact, Claudia Puican a găsit un loc mai retras de pe lângă piscina hotyelului de lux unde s-a cazat și, cu ajutorul unui fotograf, a realizat cea mai fierbinte ședință foto pe care a făcut-o vreodată, în stilul Playboy, blondina având, fără putință de tăgadă, formelșe necesare pentru a apărea în revista dedicată bărbaților.

Claudia Puican a pozat in ipostaze fierbinti

”I-am făcut o surpriză lui Armin. Sigur nu are cum să mă uite, vreodată, când nu sunt lângă el”, ne-a spus, secretoasă, Claudia Puican. Cu toate acestea, chiar dacă ea a ținut secretă surpriza pe care i-a făcut-o lui Armin Nicoară, reporterii WOWbiz.ro au intrat în posesia câtorva cadre pe care le-a primit celebrul saxofonist. ”Am înlemnit când am văzut fotografiile. Niciodată nu a pozat așa de sexy, atât de explicit. Sunt multe fotografii, le-a făcut pe când eu mă odihneam și mi le-a trimis. Chiar mă întrebam cină mă trezește, dar când am văzut pozele... am rămas fără aer”, ne-a recunoscut Armin Nicoară care sugerează că sunt cadre și mai fierbinți decât cele care au intrat în posesia WOWbiz.ro.

Claudia Puican l-a innebunit cu asemenea fotografii pe Armin Nicoara

Armin Nicoară, vacanță ca o lună de miere, alături de Claudia Puican

”Am decis ca vacanța asta să fie doar pentru Claudia, să îi arăt, cu adevărat, că pot fi un bărbat responsabil, un bărbat care să îi fie bun de pus pe rană... Claudia m-a îngrijit de-a lungul întregii pandemii, ea a avut grijă de mine, ea mi-a salvat viața, ea s-a ocupat ca eu să trec cu bine peste nenorocirea asta cu coronavirus, acum este, însă, rândul meu. Așa că, fără glumă, am grijă să se simtă ca o prințesă în luna de miere a noastră. Poate, dacă erau alte condiții, la ora asta eram căsătoriți, dar noi am stabilit că, atunci când facem nuntă, va fi o nuntă ca-n povești, cu lume multă, o petrecere cum nu s-a mai văzut în Timișoara. Chiar dacă nunta o vom face, așa cum sugerează tata, în Turcia. (...) Dacă tot am ratat căsătoria, măcar asta să facem, să facem o lună de miere”, ne-a mai spus Armin Nicoară despre ce se petrece în Turcia între el și frumoasa Claudia Puican.