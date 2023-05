Claudia Puican, mai bogată decât Armin Nicoară! Artistul a vorbit deschis despre averea soției lui, la scurt timp după ce s-a aflat de contractul prenupțial: „Nu stă la mâna bărbatului. A reușit să-i ia mamei ei o casă”

In articol:

S-a tot speculat faptul că Armin Nicoară și Claudia Puican ar fi semnat contractul prenupțial pentru ca artistul să își asigure averea. Cu toate acestea, iată că adevărul este altul și saxafonistul a ținut să lămurească toate detaliile.

Se pare că cea care a luat inițiativa contractului a fost chiar Claudia Puican, care a avut motive întemeiate să ia această decizie.

Claudia Puican, mai stabilă financiar decât Armin Nicoară

Armin Nicoară s-a săturat de speculații și a decis să facă lumină în cazul actului prenupțial. Artistul a mărturisit că lucrurile nu sunt așa cum se zvonesc, iar contractul prenupțial nu a fost făcut ca să își apere averea. Claudia Puican a venit cu inițiativa, deoarece a dorit să se știe de la început că nu s-a căsătorit cu alesul inimii datorită banilor.

“Noi avem contractul ăsta prenupțial, dacă vreodată se întâmplă să ne despărțim, să fie fiecare cu ce are. Știi cum se spune, că multe fete vor să facă nunta repede, ca să pună mâna pe banii soțului. Dar nu a fost cazul Claudiei.

Cineva i-a spus să fie mândră că s-a făcut contractul acesta. Să nu se audă vorbe că ea a făcut asta să pună mâna pe banii mei. Și mi-am dat seama atunci ce fel de fată este. Claudia a spus: ’Eu am situația mea financiară, iar Armin o are pe a lui și nu am nevoie de absolut nimic din ce are Armin.’ A fost ideea ei să facem contractul ăsta, ca să nu fie nicio discuție.

Am zis că a gândit foarte bine. Dacă Doamne-ferește s-ar întâmpla ceva, oricum nu aș spune vreodată că eu am partea mea, iar Claudia are partea ei. Dacă ea nu se mai simte fericită în relația cu mine, oricum i-aș da mult mai mult, pentru că ea merită multe. Nu s-ar pune problema vreodată de așa ceva”, a declarat Armin Nicoară pentru fanatik.ro.

Mai mult decât atât, saxafonistul recunoaște că în momentul de față Claudia Puican este cu mult mai stabilă financiar. Vedeta și-a strâns banii de la cântări și a reușit să facă economii. Tânăra este o fire independentă și îi place să muncească pentru a-și câștiga existența.

“Claudia mi-a zis în felul următor: ‘Mergem acum la notar, ca să nu fie discuție între noi. Și să nu discute cineva vreodată din familiile noastre că te-am luat pentru bani.’ Lumea era contra ei și spunea că ea stă cu mine pentru bani și pentru că eu o ridic.

Crede-mă, Claudia are mai mult decât mine la ora actuală. Ea e mai bine din punct de vedere financiar decât mine. Ea a strâns din tot ce a cântat și nu a cheltuit.

Dacă vreodată se întâmplă ceva, ea este independentă și are lucrurile ei. Nu stă la mâna bărbatului. A reușit să-i ia mamei ei o casă, s-a descurcat”, a mai adăugat artistul.

Armin Nicoară și Claudia Puican, contract prenuptial [Sursa foto: Instagram]