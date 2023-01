Claudia Puican s-a filmat plângând pe rețelele de socializare. Soția lui Armin Nicoară a cedat și a izbucnit în fața tuturor, după anunțul făcut în urmă cu câteva ore: „Veți vedea”

In articol:

Claudia Puican este una dintre cele mai cunoscute și iubite cântărețe din țara noastră. Vedeta se poate numi o femeie împlinită, atât pe plan profesional, cât și personal. Artista se bucură de o carieră de succes, fiind una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică de petrecere.

Claudia Puican, în lacrimi pe rețelele de socializare

În viața personală, Claudia Puican se mândrește cu o familie minunată pe care a construit-o alături de Armin Nicoară.

Claudia Puican este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde a reușit să strângă o comunitate impresionantă. Partenera de viață a lui Armin Nicoară ține legătura cu fanii săi în mediul online, postând foarte des și împărtășind cu internauții toate momentele din viața sa.

Recent, artista s-a filmat în lacrimi, iar fanii nu au putut trece cu vederea la apariția sa. Aceștia au fost îngrijorați că ceva s-ar fi putut întâmpla în viața cântăreței. Din fericire, nimic grav nu s-a petrecut, ci era emoționată, întrucât a filmat videoclipul melodiei dedicat mamei sale.

Claudia Puican are o relație specială cu părinții ei și îi iubește mai presus de orice. Aceștia au făcut sacrificii mari pentru viitorul fiicei lor, iar vedeta nu le poate mulțumi îndeajuns. În urmă cu ceva timp, Claudia Puican anunțase că pregătește o piesă pentru femeia care i-a dat viață, iar acum a reușit să filmeze și videoclipul.

„ V-am spus că astăzi filmez melodia cu mama și bineînțeles că am început să plâng, nu știu dacă se vede. Dar e super piesa, o să auziți și voi cea mai tare piesă în curând. Veți vedea pe Youtube.”, a mărturisit Claudia Puican pe pagina sa de Instagram, la secțiunea Story.

Părinții Claudiei Nicoară au adoptat un copil

Claudia Nicoară este foarte mândră de părinții ei, întrucât au dus o viață simplă, însă au avut grijă de familia și copii lor, oferindu-le tot ce era posibil pentru a reuși în viață. Cei doi soți au avut parte de o familie mare, având patru fete. Cu toate acestea, tatăl Claudiei Puican și-ar fi dorit și un băiat pentru a-i fi moștenitor, astfel că a luat decizia, împreună cu membrii familie, de a adopta un băiat. În prezent, băiatul are aproape 20 de ani.

„ Pe Claudia am făcut-o aproape la 34 de ani. Pe celelalte le-am avut sub 30 (n. red. ani), încă 3. Pe Claudiu l-am luat la 40 de ani. L-am făcut și pe el mare, are aproape 20 de ani are și el. A crescut în sânul familiei Puican”, a mărturisit tatăl Claudiei Puican, în cadrul unei emisiuni TV.