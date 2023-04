Claudia Puican, secretul siluetei de vis! Cum reușește artista să se mențină într-o formă de zile mari tot timpul

In articol:

Claudia Puican a fost înzestrată cu o voce ieșită din comun, dar și cu o frumusețe aparte. Atrage atenția de fiecare dată la evenimente și pare că ar fi descoperit rețeta secretă pentru o siluetă de invidiat. În cadrul unui interviu recent, artista a dezvăluit cum reușește să se mențină într-o formă de zile mari tot timpul anului.

Claudia Puican este admirat și chiar invidiată pentru viața pe care o are, încă puțini sunt cei care știu cu adevărat ce se află în spatele meseriei de artist. Artista a răspuns la una dintre cele mai des primite întrebări, și anume cea legată de silueta sa trasă prin inel. Iată care este secretul Claudiei Puican!

Care este secretul siluetei de vis a Claudiei Puican?

Dacă toată lumea credea că artista Claudia Puican ține constant dietă pentru a se menține în formă, lucrurile stau cu totul altfel! Cântăreața a mărturisit că abia găsește timp să mănânce atunci când se află la evenimente, iar vara, fără să vrea, elimină fără eforturi circa 5 kilograme.

Programul încărca și numărul mare de călătorii în fiecare lună își pun amprenta în viața Claudiei Puican, dar mai ales pe silueta sa. Artista a mei menționat că, atunci când se află în deplasare, preferă întotdeauna să doarmă decât să meargă la micul dejun.

„Cred că munca și presiunea care este la fiecare eveniment mă fac să îmi întrețin “silueta”, pentru că de multe ori nu apuc să mănânc. De la agitație și stres nu mai am poftă de mâncare și am observat că în sezonul de vară slăbesc tot timpul 4-5kg fără să vreau. Pur și simplu nu mai am poftă de mâncare și de multe ori când ajung dimineața la hotel, după concerte, prefer să dorm decât să mai aștept până la micul dejun când se deschid restaurantele să pot mânca.”, a spus Claudia Puican, conform Click.