Claudia Puican și soacra sa au ciocnit paharul chiar în ziua în care bunica lui Armin a fost înmormântată! Primele declarații ale artistului: „Voi vă plimbați și soacra soacrei tale azi a fost înmormântată”

Bunica lui Armin Nicoară s-a stins din viață la vârsta de 94 de ani, la câțiva ani distanță după ce soțul ei a plecat din această lume. Cu două zile în urmă a avut loc înmormântarea, însă s-ar părea că nici Claudia Puican și Armin Nicoară și nici nora bătrânei, soția lui Petrică Nicoară, nu au fost prezenți să o conducă pe ultimul drum!

În urmă cu două zile, Claudia Puican a postat în mediul online o fotografie în care se afla alături de soacra sa, Armina Nicoară, în Istanbul, în timp ce ciocneau un pahar de spumant. Cel care le-a făcut celor două fotografia a fost chiar Armin Nicoară, al cărui nume a fost menționat de artistă în descrierea imaginii, dând de înțeles că nu au avut parte doar de o escapadă noră-soacră. Internauții nu au putut să treacă cu vederea faptul că aceștia s-au aflat în vacanță, pozând fericiți și zâmbitori, chiar în ziua în care a fost înmormântată cea mai în vârstă femeie din familia lor, mama lui Petrică Nicoară.

„Voi vă plimbați și soacra soacrei tale azi a fost înmormântată. Mama lui Petrică Nicoară.”, a spus un internaut în mediul online.

„Serios?”, a replicat surprinsă o altă internaută.

Armin Nicoră, primele declarații despre moartea bunicii sale

Armin Nicoară a mărturisit că bunica sa s-a stins din viață la o vârstă înaintată, însă nu a plecat din această lume până nu a ajuns la coliba sa unde a trăit alături de soțul său. Saxofonistul a relatat mai mule detalii emoționante despre mama tatălui său, menționând inclusiv că au decis la un moment dat să-i cheme preotul, pentru a-i face plecarea din această lume mai ușoară.

„Din păcate, da… era la o vârstă înaintată. Acum câțiva ani a murit și bunicul meu. Ei locuiau în zona Herculane, după moartea bunicului, tata și unchiul meu au adus-o la Timișoara. În acel moment, după ce au luat-o de la colibă, unde a stat toată viața, s-a rupt ceva în ea. Vreau să spun că s-a ținut foarte bine, ea mergea tot timpul cu vacile și oile pe câmp, după ce a murit bunicul s-a întâmplat să pice la pat. A fost ca o durere pentru ea că stătea la pat și nu mai ajunge lângă soțul ei. I-am chemat și preotul să-i citească, gândindu-ne că poate are ceva ce n-o lasă să plece pe lumea cealaltă. Doar când am dus-o la coliba ei, nu a mai durat două săptămâni și s-a stins din viață. Parcă și-a dorit să ajungă în locul în care a trăit o viață și unde e înmormântat și soțul ei.”, a mai spus Armin Nicoară, conform StarPopular.