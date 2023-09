Claudia Shik a devenit mamă de băiat. Cântăreața a publicat prima imagine cu fiul ei: ”Am stabilit și botezul” Ce nume special are copilul?

In articol:

Este motiv mare de bucurie în familia Claudiei Shik, după ce a născut pentru prima dată. Cântăreața a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, ce va purta un nume cu adevărat special.

Chiar pe contul ei oficial de Instagram, aceasta a dat vestea cea mare, unde a publicat și prima imagine cu bebelușul. Iată cum arată micuțul brunetei, la câteva ore de la naștere!

Citește și: Claudia Shik, pe ultima sută de metri cu sarcina, le-a dat o veste nemaipomenită fanilor! Totul are legătura cu relația de cuplu

Claudia Shik a născut un băiețel

Claudia Shik se poate declara din această zi o femeie împlinită pe toate planurile. Cunoscuta cântăreață a devenit mămică pentru prima dată, iar bebelușul este un băiețel perfect sănătos și va purta numele de Elias Andrei. Pe contul ei oficial de Instagram, aceasta a postat prima imagine cu micuțul, la câteva ore după ce l-a născut.

Deși nu a oferit încă primele declarații, se știa de ceva timp că artista va naște prin cezariană.

Chiar bruneta a mărturisit în cadrul unui interviu că a luat această decizie din cauza unei probleme, pe care ea a avut-o atunci când s-a născut.

Citeste si: Ai tensiune mica? Ce cauze sunt si cum trebuie sa actionezi

Citeste si: Mikaela Spielberg, fiica celebrului regizor Steven Spielberg, carieră ratată în industria pentru adulți| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

„Bebe urmează să vină pe lume între 5-8 septembrie, urmează să nasc prin cezariană, nu natural, din cauza problemei pe care am avut-o eu la naștere când m-am născut, va fi totul ok, sunt sub supravegherea unei doctorițe foarte bune. În momentul de față avem 1100 g și aproape 37 de cm”, spunea Claudia Shik, în urmă cu ceva timp, pentru spynews.ro.

Imaginea cu bebelușul, postată de Claudia Shik! [Sursa foto: Instagram]

Citește și: O influenceriță celebră a născut în timp ce făcea live în mediul online. Ea a devenit mama unui băiețel

Claudia Shik și partenerul ei de viață au stabilit data botezului

Claudia Shik și-a intrat în rolul de mămică încă de când era însărcinată. Bruneta alături de partenerul ei de viață au pus toate detaliile la punct, în ceea ce privește botezul micuțului lor.

Ei bine, evenimentul va avea loc în data de 29 octombrie. Mai mult decât atât, artista a mărturisit că a stabilit deja și data nunții. Astfel că cei doi vor face marele pas la altar anul viitor, în luna august.

„Urmează să facem botezul copilului, iar nunta va fi anul viitor, pe 16 august. Am stabilit deja tot, am stabilit și botezul, mai trebuie doar să rezolvăm la sală, acesta va fi pe 29 octombrie”, a mai spus Claudia Shik, pentru aceeași sursă menționată mai sus.

Claudia Shik și partenerul ei de viață! [Sursa foto: Facebook]