Claudia Shik, pe ultima sută de metri cu sarcina, le-a dat o veste nemaipomenită fanilor! Totul are legătura cu relația de cuplu

Claudia Shik este în culmea fericirii, mai ales de când a aflat că va deveni mămica unui băiețel, pentru prima dată! Fosta concurentă din cadrul emisiunii matrimoniale nu doar că este pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru naștere, căci aceasta mai are și un alt plan pentru viitorul an.

Mai precis, de curând, tânăra a anunțat că a stabilit data nunții, veste care a venit pentru fani atunci când se așteptau mai puțin.

Mai precis, Claudia Shik a anunțat că ea și partenerul de viață își vor uni destinele în fața altarului pe data de 16 august 2024, informație pe care a oferit-o prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, acolo unde este extrem de activă.

" Salvați data! 16 august 2024", a scris Claudia Shik pe pagina ei de Instagram.

Claudia Shik va naște curând

Mult a fost, puțin a mai rămas până când Claudia Shik va deveni mamă pentru prima dată. Fosta concurentă din cadrul emisiunii matrimoniale moderate de Simona Gherghe este pe ultima sută de metri cu sarcina, așa că s-a pregătit cum a putut mai bine pentru venirea pe lume a fiului său, lucru pe care l-a împărtășit și cu fanii din mediul online.

„ Pentru că mai am doar cinci săptămâni și patru zile, m-am pregătit pentru bagajul de maternitate, așa că, am făcut mici cumpărături pentru bebe Elias. Am luat un costumaș, care are și babețică și mănuși, e foarte drăguț. De abia aștept să îl văd, să îl văd și să le poarte(...) Și am mai luat ceva foarte bun pentru mămici și pentru alăptat și pentru acum, în cele câteva săptămâni până la naștere(...) Urmează să facem și camera bebelușului, așa că, o să vă țin la curent cu tot ceea ce facem noi. ”, a povestit Claudia Shik, pe Instagram.