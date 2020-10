Cleopatra Stratan și Edward Sanda

Cleopatra Stratan și-a sărbătorit ziua de naștere în urmă cu doar două zile, în data de 6 septembrie. Frumoasa vedetă a împlinit vârsta de 18 ani, iar cu ocazia acestui eveniment important, ea a organizat o petrecere pe cinste, la care au participat multe vedete de la noi din țară. Însă, cel mai important eveniment de la această petrecere nu a fost tăiatul tortului, ci faptul că Edward Sanda, iubitul ei, a cerut-o în căsătorie.

Cleopatra Stratan, prima reacție după ce s-a logodit

In articol:

Deși îndrăgostiții nu sunt de foarte mult timp împreună, se pare că dragostea dintre ei este una foarte mare. Cu ocazia acestei zile minunate, Edward Sanda a decis să îi facă cadou frumoasei cântărețe un inel de logodnă! Deși nu avea nici cea mai mică idee despre ceea ce se întâmplă, Cleopatra a fost extrem de emoționată când a primit întrebarea mult așteptată de toate fetele. Bineînțeles că artista a acceptat cererea în căsătorie, iar cei doi îndrăgostiți s-au logodit.

Cleopatra Stratan

Citeste si: Carmen de la Sălciua și Jador formează cel mai nou cuplu din showbiz?! ”Sper ca lumea să...” - evz.ro

La două zile de la fericitul eveniment, Cleopatra Stratan a avut o reacție pe contul său de Instagram. Fiica lui Pavel Stratan a postat o imagine cu ea și Edward, iar la descriere a transmis cele mai sincere sentimente despre cererea în căsătorie.

"Tu-mi ești cel mai frumos și special cadou! Te iubesc ENORM și îți mulțumesc că exiști și că ești alături de mine mereu, oferindu-mi atât de multă iubire și fericire! ❤️🥰💋😍🥳👑 @edwardsandaofficial", a scris Cleopatra în mediul online.

Imaginea postată de Cleopatra Stratan

De asemenea, și logodnicul ei a avut un prim răspuns pentru acest mesaj frumos. Edward a scris că și în altă viață tot pe aceasta ar vrea să o iubească.

"My Queen! Și in alta viața tot pe tine as vrea sa te iubesc ! Suflet frumos și plin de iubire ! ❤️❤️❤️💋💋💋👑 @cleopatrastratan", a scris Edward.