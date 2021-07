Cleopatra Stratan și Edward Sanda aleg să își facă o nuntă simplă și modernă. „O să facem în funcție de cum ne place nouă”

In articol:

Edward Sanda și Cleopatra Stratan formează un cuplu extrem de frumos, și deși cei doi se cunosc de mulți ani, aceștia nu sunt de foarte mult timp împreună.

Cand va avea loc nunta Cleopatrei Stratan cu Edward Sanda

Cleopatra Stratan şi Edward Sanda sunt mai îndrăgostiţi ca niciodată și au pregătit deja planurile de nuntă, dar şi planurile pentru luna de miere.

Cei doi au stat separați în timpul pandemiei, locuind fiecare în capitale diferite, dar acest lucru nu i-a îndepartat unul față de celalalt, ba mai mult i-a determinat să facă pasul cel mare.

În cadrul unui interviu, Cleopatra Stratan şi Edward Sanda au mărturisit că își doresc ca vara aceasta să facă nunta, un eveniment restrâns la care vor participa doar persoanele apropiate.

„Vara asta, la final. Aproape de septembrie. Suntem în pregătiri. Ne-am gândit la toate detaliile dar le pregătim pe toate din timp. Pentru noi, nunta e un eveniment simplu deoarece noi considerăm că viața de cuplu contează, ceea ce trăim noi contează, nu nunta și nu petrecerea. De aceea vrem sa facem totul la nivel de suflet, simplu și restrâns, doar cu oamenii dragi aproape, familia, pentru ca ei să fie alaturi de noi în ziua respectivă.

Vrem să facem ceva simplu modern, în general nu funcționăm după mentalități. Nu facem lucruri doar că așa se face, că dacă nu...fiecare tradiție depinde de gusturile fiecăruia, adică noi o sa facem în funcție de cum ne place nouă”, au povestit Edward Sanda și Cleopatra Stratan.

Pe lângă planurile de nuntă, cei doi indrăgostiți s-au gândit si la luna de miere, un loc preferat de amândoi.

„Luna de miere s-ar putea în Maldive, acolo ne dorim. Încă nu ne-am hotărât, cred că ne decidem după nuntă. Oricum vrem să fie undeva la căldură, liniște, relaxare', a declarat Edward Sanda.

Cum s-au cunoscut Cleopatra Stratan și Edward Sanda

Cleopatra Stratan și Edward Sanda se cunosc de când artista avea 11 ani, iar povestea lor de dragoste a început pe 19 decembrie în 2018. Cei doi s-au văzut de mai multe ori în 2018, și deși cântăreața era îndăgostită de el, acesta era implicat într-o altă relație.

” Pe 19 decembrie am petrecut la studio – cu colegii și prietenii de gașcă – ziua unei colege și ultima ei zi de muncă la Famous, seară care a culminat începutul relației noastre.

În seara aia ne-am comportat că un cuplu, deși nu eram, am dansat și stat împreună peste tot. Tot el m-a condus până la hotel, iar pe drum l-am întrebat din vorbă în vorbă, cum e el într-o relație, mai romantic sau mai rece…Si cu fiecare discuție realizam că semănăm foarte mult la suflete.

I-am luat un cadou de Crăciun, un calendar 2020 cu pozele noatre la fiecare lună, iar el, pentru că nu îmi luase nimic din timp, s-a grăbit în ultima seară să îmi aducă pe fugă cadoul la hotel. În fața hotelului am stat cred că 15 minute în care nu ne puteam opri din a ne privi reciproc, iar înainte să plec, ne-am îmbrățișat strâns de două ori”, a povestit artista.

Cum a cerut-o de soție Edward Sanda pe Cleopatra Stratan

Cleopatra Stratan a primit un cadou neașteptat la împlinirea vârstei de 18 ani. Iubitul ei, Edward Sanda, a cerut-o în căsătorie chiar la miezul nopții, pe 6 octombrie 2020. Acesta a fost ajutat de mama sa pentru a alege un inel perfect.

"A fost o nebunie, am intrat, cred, în toate magazinele chiar și de câte 5-6 ori, pentru că îmi doream să găsesc acel inel perfect pentru ea. Am trăit ceva emoții și în privința dimensiunii, pentru că nu am avut cu mine un alt inel de model și nu știam exact mărimea. Dar s-a potrivit perfect!", a povestit artistul despre cum a ales inelul de logodnă.

Cererea în căsătorie a fost foarte emoționată pentru toți invitații de la majoratul artistei, dar mai ales pentru aceasta care nu se aștepta ca petrecerea de 18 ani să se transforme într-o logodnă.

"Deși mă gândeam că se va întâmpla într-o zi, în niciun caz nu mă așteptam ca cererea să vină acum. Și de ziua mea! Așa că m-a luat prin surprindere și am fost foarte emoționată! Am spus „Da!” și sunt fericită", a mărturisit Cleopatra Stratan.

SURSE: antenastars.ro