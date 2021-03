Cleopatra Stratan și Edward Sanda au dat vestea cea mare! Când se vor căsători cei doi îndrăgostiți

In articol:

Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt împreună de mai bine de un an de zile și sunt pregătiți să își ducă relația la un alt nivel. De ziua ei de naștere, Edward Sanda a cerut-o în căsătorie pe celebra cântăreață, care a răspuns fericită cu „Da!”.

Acum, Edward Sanda și Cleopatra Stratan se gândesc la momentul în care vor ajunge în fața altarului.

Edward Sanda a fost primul care a mărturisit când va avea loc căsătoria dintre cei doi. Artistul a mărturisit că cei doi se căsătoresc oficial în acest an. „Cert este că ne vom oficializa în adevăratul sens al cuvântului anul ăsta. Ne oficializăm cu tot ce trebuie, dăm cu subsemnatul. Ne căsătorim adică”, a spus Edward Sanda, pentru Libertatea.ro.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda se căsătoresc în acest an [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Care sunt semnele că ai fost deja infectat cu noul coronavirus și nu ai știut acest lucru! Cum poți afla cu certitudine- bzi.ro

Edward Sanda și Cleopatra Stratan, dragoste la prima vedere: „Semănân foarte tare sufletește”

Edward Sanda a mărturisit că între el și Cleopatra Stratan a fost dragoste la prima vedere. Cântărețul a declarat că viitoarea lui soție și-a dorit foarte mult să formeze un cuplu, iar acest fapt a fost confirmat și de tatăl lui.

Citeste si: Cleopatra Stratan și Edward Sanda, surprinși în ipostaze tandre! Au făcut totul public

„Noi ne-am întâlnit cu mult timp în urmă la Caracal. Și cu trei ani în urmă, când ea a venit aici, după șase ani de la acel eveniment, eu nu am mai recunoscut-o.Eu o știam mică. Am avut un șoc frumos. Atunci s-a aprins marea flacăra care nu se va stinge niciodată. A fost dragoste la prima vedere. Noi eram bine înainte de a fi împreună, noi semănân foarte tare sufletește și nu are cum să nu fie bine.

Ea mi-a zis că tatăl ei a simțit că noi vom fi împreună cu un an în urmă ca noi să formăm un cuplu. Fiecare vis de-al ei obișnuia să și-l scrie pe o foaie. A scris pe plan profesional până a ajuns la mine și a zis că: eu o să fiu cu Edward Sanda. Am rămas mut de uimire când am aflat, nu am mai știut ce să zic”, a declarat Edward Sanda.