Cleopatra Stratan și Edward Sanda, de trei ani împreună. Ce mesaj a postat artista cu ocazia aniversării lor: „Nu pot să trăiesc fără tine”

Cleopatra Stratan și Edward Sanda trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani de zile. Cei doi tineri se iubesc foarte mult și împart aceeași pasiune, muzica.

În urmă cu ceva timp, aceștia s-au căsătorit, iar acum par mai fericiți ca niciodată. Cei doi au sărbătorit o zi foarte importantă în viața de cuplu, mai exact aniversarea lor.

Mesajul postat pe rețelele de socializare de Cleopatra Stratan

În urmă cu trei ani Cleopatra Stratan și Edward Sanda au decis să formeze un cuplu, iar decizia a surprins pe toată lumea.

La acea perioadă, nimeni nu se gândea că relația dintre cei doi va fi așa de puternică și va ajunge până la etapa de a fi soț și soție. Artiștii au avut numai motive de bucurie deoarece data de 11 februarie are o însemnătate specială pentru ei, fiind aniversarea lor. Și cum mai nou toți oamenii își declară dragostea pe rețelele de socializare, acest lucru nu putea fi ratat de fiica lui Pavel Stratan.Artista a postat în mediul online un mesaj emoționant dedicat soțului ei. Aceasta i-a mărturisit lui Edward Sanda că îi iubește enorm de mult și că nu ar putea trăi fără el.

„Pentru că nu pot să trăiesc fără tine! Te iubesc până la lună și înapoi, mai mult ca niciodată, pentru cel puțin o veșnicie. La mulți ani nouă pentru a treia aniversare”, a scris cântăreața pe Instagram.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au stat despărțiți timp de jumătate de an

Vedetele au fost nevoiți să treacă prin momente grele de-a lungul relației lor. Cel mai greu le-a fost atunci când au stat despărțiți timp de jumătate de an, fără să aibă posibilitatea de a se vedea din cauza pandemiei. Artista a mărturisit că nu prea a avut parte de momente dificile, iar ea a considerat acea perioadă un test în relația lor și o oportunitate de a se cunoaște mult mai bine de la distanță.

„Din fericire, Dumnezeu m-a ocrotit întotdeauna și nu am avut parte de momente foarte grele și, chiar dacă am trecut prin ele, am știut că există o soluție pentru orice problemă și că apar pentru a mă învață ceva. Cred că cel mai greu moment din viața mea a fost chiar la începutul pandemiei, când eu și Edward am stat la distanță aproape jumătate de an până să ne revedem fizic. Zic greu pentru nici unul din noi nu știam cât va dura perioada de carantină și speram în fiecare zi să aflăm vești bune. Chiar și așa, am considerat acest obstacol ca pe o oportunitate și un test în relația noastră și ca un timp necesar de a ne cunoaște de la distanță”, a declarat solista, potrivit Unica.